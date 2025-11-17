Robert Lewandowski goni giganta. Lepszej okazji może nie być

Robert Lewandowski już od lat jest najskuteczniejszym piłkarzem w historii reprezentacji Polski. Napastnik Barcelony dla kadry zdobył łącznie 87 bramek (w 162 meczach), czyli o 39 więcej niż drugi w klasyfikacji Włodzimierz Lubański (75 meczów).

Od pewnego czasu Lewandowski zerka jednak w górę klasyfikacji strzelców wszech czasów wszystkich kadr narodowych, a zajmuje w niej wysokie miejsce. Jakiś czas temu Polak wyprzedził legendarnego Węgra Ferenca Puskasa i w europejskim zestawieniu wskoczył na trzecie miejsce, a w światowym jest na siódmym. W obu przypadkach przed napastnikiem Barcelony znajduje się Romelu Lukaku, który zanotował 89 trafień.

Malta - Polska. Robert Lewandowski z szansą na awans w klasyfikacji strzelców

W meczu z Maltą nadarza się więc dla Lewandowskiego świetna okazja, by zniwelować różnicę dzielącą go od Belga. Dzisiejsi rywale piłkarzy Jana Urbana to jeden z najsłabszych zespołów w Europie i średnio w meczu eliminacji do mistrzostw świata tracą ponad dwie bramki. Właśnie wynikiem 2:0 zakończyło się także spotkanie Polska - Malta w Warszawie, a wówczas oba gole zdobył Karol Świderski.

Gdyby taki sam wynik zanotował dziś Lewandowski, to wskoczyłby na drugie miejsce w klasyfikacji europejskiej. Na pierwsze Polak już raczej nie ma szans, bo w zestawieniu przewodzi Cristiano Ronaldo, który na koncie ma aż 143 trafienia.

Portugalczyk prowadzi także w klasyfikacji światowej. Drugi jest Argentyńczyk Lionel Messi (115 goli), a trzeci Irańczyk Ali Daei (108). Czwarte miejsce zajmuje Sunil Chhetri z Indii (95), piąte Mokhtar Dahari z Malezki oraz Lukaku (po 89), a siódme Lewandowski (87).

Mecz Malta - Polska dziś o godz. 20:45.

