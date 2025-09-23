Rewolucja w zespole Casha, kluczowa postać opuszcza klub. Już jest następca

Od kilku sezonów Aston Villa znajduje się w czołówce klubów angielskiej Premier League. Kampanię 2023/2024 zakończyła na czwartej pozycji, dzięki czemu wzięła udział w najbardziej prestiżowych rozgrywkach piłkarskich w Europie, Lidze Mistrzów. W nich w sezonie 2024/2025 zespół Matty'ego Casha spisał się rewelacyjnie, docierając aż do ćwierćfinału, gdzie lepszy okazał się dopiero późniejszy zwycięzca, PSG.

Co więcej, drużyna prowadzona przez Unaia Emery'ego udanie łączyła granie na wielu frontach, co udowadnia walka do ostatniej kolejki ligowych zmagań o Ligę Mistrzów. Ostatecznie jednak zakończyła zmagania na 6. lokacie i wystąpi w Lidze Europy.

Wydawać się mogło, że mimo to rozgrywki 2025/2026 będą wyglądać bardzo podobnie, a "The Villans" ponownie będą się bić o czołowe lokaty Premier League. Tak się jednak nie dzieje, bowiem klub aktualnie jest jednym z największych rozczarowań.

Po trzech remisach i dwóch porażkach mają na swoim koncie zaledwie trzy punkty. W ten sposób zajmują dopiero 18. miejsce w tabeli. Taka postawa drużyny sprawiła, że nad swoją przyszłością w Birmingham myśleć zaczął wspomniany Emery.

Rewolucja w Aston Villi, już jest nowa postać

Do zmian za to doszło już na stanowisku dyrektora sportowego. Jak poinformował Fabrizio Romano, swoją pracę zakończył znany Monchi. Jego odejście miało być spowodowane brakiem wspólnego języka ze szkoleniowcem drużyny.

Kilka chwil po tych wieściach poznaliśmy także nazwisko następcy. Nowym dyrektorem sportowym będzie Roberto Olabe, który opuści Real Sociedad.

Następny mecz Aston Villa rozegra w czwartek w rozgrywkach Ligi Europy. Rywalem będzie Bologna, zespół innego Polaka, Łukasza Skorupskiego. Następnie drużyna na własnym stadionie powalczy o premierową wygraną w lidze. Przeciwnikiem będzie Fulham.

Matty Cash w meczu z Holandią Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Matty Cash w meczu Ligi Mistrzów z PSG Manjit Narotra / ProSportsImages / DPPI via AFP AFP

Matty Cash Grzegorz Wajda/REPORTER East News