Rewolucja w reprezentacji Polski? "Nieszczęśliwy" pomysł Probierza. To będzie wielka zmiana

W skrócie Jan Urban ma zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Polski, a oficjalne ogłoszenie spodziewane jest już wkrótce.

Były reprezentant Ryszard Komornicki oczekuje, że Urban wprowadzi fundamentalne zmiany w taktyce drużyny narodowej.

Komornicki krytykuje zwłokę w podejmowaniu decyzji przez PZPN oraz sposób prowadzenia komunikacji medialnej przez związek.

Wszyscy kibice oczekują, że nowy selekcjoner przeprowadzi rewolucję w reprezentacji Polski. Ryszard Komornicki w rozmowie z "SuperExpressem" mówi, że jego zdaniem Jan Urban będzie odpowiednią osobą do tego zadania.

Ogłoszenie Jana Urbana jako następcy Michała Probierza w reprezentacji Polski jest już niemalże przesądzone. Od samego początku wydawał się on najbardziej prawdopodobnym kandydatem. Mimo to Cezary Kulesza z decyzją zwleka już ponad miesiąc, co nie podoba się Ryszardowi Komornickiemu.

- Słabe to trochę… Potrzeba nam profesjonalistów w związku, a nie kogoś, kto myśli, że selekcjonerowi wystarczy się dowiedzieć o wyborze dwa dni przed zgrupowaniem. Niepoważne jest też to, że do mediów wycieka, z którymi trenerami rozmawia prezes - komentuje były piłkarz m.in. Górnika Zabrze.

Jan Urban skończy z grą trzema stoperami? Komornicki oczekuje rewolucji po poprzedniej kadencji

Wracając jednak do samego Urbana - Ryszard Komornicki jest zdania, że reprezentacja Polski potrzebuje fundamentalnej zmiany, jeśli chodzi o formację drużyny. Pomysł z grą trójką stoperów i wahadłami, jaki przez całą swoją kadencję Michał Probierz konsekwentnie realizował, nie podobał się byłemu reprezentantowi.

Komornicki uważa, że Jan Urban będzie miał inne podejście do taktyki. Bardziej odpowiadające jego osobistym preferencjom.

- Jak patrzyłem na Janka Bednarka i pozostałych, co grywali w tej trójce z tyłu, to miałem wrażenie, że - miast się wzajemnie wspierać i asekurować - patrzyli przede wszystkim na to, by samemu błędu nie popełnić. A i tak dostawali ostatecznie po głowie. Więc ja bym w tej naszej defensywie dołożył bocznych obrońców, dobrze współpracujących ze skrzydłowymi w ofensywie - komentuje Komornicki.

Pomysł z grą trzema stoperami Michała Probierza były reprezentant Polski określił natomiast jako "nieszczęśliwy".

Dziś z perspektywy kibica reprezentacji Polski wiadomo jedno - pomysł z trzema stoperami kompletnie się nie sprawdził, a gra defensywna "Orłów" została zweryfikowana negatywnie. Pozostaje więc nadzieja, że gorzej już być nie może, a każda zmiana, jaką wprowadzi Jan Urban, wyjdzie Polakom na dobre.

Oficjalne ogłoszenie Jana Urbana na konferencji prasowej ma odbyć się w czwartek 17 lipca. Jego asystentem, o czym mówi się nieoficjalnie, ma zostać Jacek Magiera.

