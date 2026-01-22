Reprezentant Polski zmienił klub. To już potwierdzone, jest komunikat

"Droga rodzino Fenerbahce. Dziś nadszedł czas, aby pożegnać się i zamknąć bardzo wyjątkowy rozdział mojej kariery. Chcę podziękować klubowi za możliwość bycia jego częścią. Noszenie tej koszulki było dla mnie zaszczytem. Kolegom z drużyny, trenerom i wszystkim pracującym w klubie dziękuję za codzienną pracę i nieustające wsparcie. I oczywiście chcę podziękować wszystkim kibicom, którzy są sercem tego klubu za wsparcie w każdym meczu i waszą bezwarunkową miłość. Życzę wszystkim samych sukcesów i samych sukcesów na przyszłość" - napisał w czwartek po godzinie 19:00 na swoim profilu na Instagramie Sebastian Szymański.

Opuszcza zespół, którego szeregi zasilił w lipcu 2023 roku. Rozegrał dla niego łącznie 8937 minut w 134 meczach, strzelił 22 gole. Dwanaście dni temu wygrał z nim jedyne trofeum - krajowy Superpuchar, choć jego wpływ był marginalny. W półfinale otrzymał od trenera 3 minuty na boisku, a w zwycięskim finale przeciwko Galatasaray już ani jednej. To właśnie spadek w hierarchii po sierpniowym zwolnieniu Jose Mourinho musiał być powodem transferu.

Znamy jego nowego pracodawcę, to francuskie Stade Rennais FC, które poinformowało o tym ruchu dokładnie o godzinie 23:00. Piłkarz podpisał kontrakt do czerwca 2029 roku, wybrał numer 17 na koszulce.

Sebastian Szymański po transferze do Francji: "Rozpoczynam nowe życie"

Do oświadczenia na oficjalnej stronie dołączono wypowiedzi trzech osób. Prezes Arnaud Pouille podkreślił jakość nowego nabytku oraz fakt, że w przeszłości barw tego zespołu bronił inny Polak, Kamil Grosicki. Dyrektor sportowy Loic Desire był konkretniejszy w opisaniu sportowych zalet Szymańskiego.

Ma wszechstronność pozwalającą grać na kilku pozycjach. Szukaliśmy gracza, który potrafiłby zmienić przebieg meczu na ostatnich 30 metrach. Jest bardzo precyzyjny w dośrodkowaniach i stałych fragmentach gry. Ma imponujące CV, doświadczenie w rozgrywkach europejskich, co odpowiada naszym celom. Grał w różnych ligach, w różnych stylach piłkarskich

Głos zabrał również sam zawodnik. "To był długi dzień i bardzo się cieszę, że w końcu jestem w Rennes i dołączam do Stade Rennais. Rozpoczynam nowe życie we Francji, to naprawdę niesamowite, nie mogę się doczekać, aby poznać to miasto i klub. Podobały mi się rozmowy z pracownikami klubu. Cieszę się, że trafiłem do Ligue 1, to wymagająca liga i mam ambicję, aby się w niej rozwijać" - czytamy.

Sebastian Szymański i Piotr Zieliński Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jakub Kamiński, Robert Lewandowski i Sebastian Szymański Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Sebastian Szymański Marcin Golba AFP

