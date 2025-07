Reprezentant Polski zmienił klub. Serie A to już przeszłość. Zaskakujący kierunek

Mateusz Wieteska nie zagrzał na stałe miejsce we włoskim Cagliari Calcio. Sześciokrotny reprezentant Polski niedawno wrócił do klubu po wypożyczeniu do greckiego PAOK-u Saloniki. Nadchodzący sezon defensor spędzi w beniaminku tureckiej ekstraklasy. Wieteska został wypożyczony na rok do Kocaelispor Kulübü. Niewykluczone, że 28-latek osiądzie tam na dłużej. W umowie pomiędzy klubami zawarto opcję transferu definitywnego.