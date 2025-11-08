Reprezentant Polski zachwycił w Turcji, wystarczyły dwie minuty. Sygnał dla Urbana

Pomocnik ma całkiem niezły sezon i solidnie prezentuje się w tureckim Gaziantepie. Tuż przed 12. kolejką Super Ligi jego klub plasował się na 6. lokacie i z dorobkiem 18 punktów walczy o europejskie puchary w przyszłym sezonie.

W sobotę zespół Polaka podjął na własnym stadionie Rizespor. Nasz reprezentant zaczął spotkanie w pierwszym składzie. Co ciekawe, wystarczyły mu zaledwie 2. minuty, aby zachwycić.

Kozłowski z asystą, kluczowe podanie na początku meczu

22-latek już po kilku chwilach popisał się kapitalnym podaniem prostopadłym do Mohameda Bayo, który wyprzedził defensora ekipy przeciwnej i wyszedł sam na sam z bramkarzem. Napastnik zachował zimną krew i kapitalnym strzałem nad golkiperem umieścił piłkę w bramce, dzięki czemu Kozłowski zanotował asystę.

Mimo prowadzenia Gaziantep nie zdołał iść za ciosem, a coraz lepiej grali rywale, czego efektem było gol wyrównujący Aliego Sowe. Co więcej, w 59. minucie Rizespor cieszył się z gola drugi raz. Wszystko za sprawą samobójczego trafienia Kevina Rodriguesa. Drużyna Kozłowskiego starała się doprowadzić do remisu, a najlepszą sytuację do tego miała w 71. minucie.

Wówczas do rzutu karnego podszedł Sorescu, jednakże nie trafił. Mimo to chwilę później winy odkupił Rodrigues, który wykorzystał podanie Kabaskala. Finalnie rywalizacja zakończyła się podziałem punktów i wynikiem 2:2. Kozłowski rozegrał całe spotkanie. W kampanii 2025/2026 ma już rozegranych 12 spotkań, a podczas nich strzelił trzy gole i zanotował asystę.

Podczas najbliższego zgrupowania podopieczni Jana Urbana rozegrają dwa mecze. 14 listopada (piątek) rywalem będzie Holandia, a 17 listopada (poniedziałek) zmierzą się z Maltą.

Kacper Kozłowski Igor Jakubowski/REPORTER East News

Kacper Kozłowski (w środku) Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jan Urban Foto Olimpik AFP