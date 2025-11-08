Reprezentant Polski zachwycił w Turcji, wystarczyły dwie minuty. Sygnał dla Urbana
Już w poniedziałek rozpocznie się listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski. W ostatnim spotkaniu ligowym przed przerwą na spotkania międzynarodowe świetnie spisał się Kacper Kozłowski. W sobotę jego Gaziantep zremisowało 2:2 z Rizesporem, a Polak zachwycił już w 2. minucie. Tym samym wysłał sygnał do Jana Urbana, że znajduje się w całkiem niezłej formie.
W piątek po południu Jan Urban ogłosił listę graczy powołanych na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Wśród zawodników znaleźli się m.in. debiutanci Filip Rózga czy Kryspin Szcześniak. Wyróżniony przez selekcjonera "Biało-Czerwonych" został również Kacper Kozłowski.
Pomocnik ma całkiem niezły sezon i solidnie prezentuje się w tureckim Gaziantepie. Tuż przed 12. kolejką Super Ligi jego klub plasował się na 6. lokacie i z dorobkiem 18 punktów walczy o europejskie puchary w przyszłym sezonie.
W sobotę zespół Polaka podjął na własnym stadionie Rizespor. Nasz reprezentant zaczął spotkanie w pierwszym składzie. Co ciekawe, wystarczyły mu zaledwie 2. minuty, aby zachwycić.
Kozłowski z asystą, kluczowe podanie na początku meczu
22-latek już po kilku chwilach popisał się kapitalnym podaniem prostopadłym do Mohameda Bayo, który wyprzedził defensora ekipy przeciwnej i wyszedł sam na sam z bramkarzem. Napastnik zachował zimną krew i kapitalnym strzałem nad golkiperem umieścił piłkę w bramce, dzięki czemu Kozłowski zanotował asystę.
Mimo prowadzenia Gaziantep nie zdołał iść za ciosem, a coraz lepiej grali rywale, czego efektem było gol wyrównujący Aliego Sowe. Co więcej, w 59. minucie Rizespor cieszył się z gola drugi raz. Wszystko za sprawą samobójczego trafienia Kevina Rodriguesa. Drużyna Kozłowskiego starała się doprowadzić do remisu, a najlepszą sytuację do tego miała w 71. minucie.
Wówczas do rzutu karnego podszedł Sorescu, jednakże nie trafił. Mimo to chwilę później winy odkupił Rodrigues, który wykorzystał podanie Kabaskala. Finalnie rywalizacja zakończyła się podziałem punktów i wynikiem 2:2. Kozłowski rozegrał całe spotkanie. W kampanii 2025/2026 ma już rozegranych 12 spotkań, a podczas nich strzelił trzy gole i zanotował asystę.
Podczas najbliższego zgrupowania podopieczni Jana Urbana rozegrają dwa mecze. 14 listopada (piątek) rywalem będzie Holandia, a 17 listopada (poniedziałek) zmierzą się z Maltą.