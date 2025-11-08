Partner merytoryczny: Eleven Sports

Reprezentant Polski zachwycił w Turcji, wystarczyły dwie minuty. Sygnał dla Urbana

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Już w poniedziałek rozpocznie się listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski. W ostatnim spotkaniu ligowym przed przerwą na spotkania międzynarodowe świetnie spisał się Kacper Kozłowski. W sobotę jego Gaziantep zremisowało 2:2 z Rizesporem, a Polak zachwycił już w 2. minucie. Tym samym wysłał sygnał do Jana Urbana, że znajduje się w całkiem niezłej formie.

Kacper Kozłowski
Kacper KozłowskiKazimierz Koper/Eurasia Sport Images/Getty ImagesGetty Images

W piątek po południu Jan Urban ogłosił listę graczy powołanych na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Wśród zawodników znaleźli się m.in. debiutanci Filip Rózga czy Kryspin Szcześniak. Wyróżniony przez selekcjonera "Biało-Czerwonych" został również Kacper Kozłowski.

Pomocnik ma całkiem niezły sezon i solidnie prezentuje się w tureckim Gaziantepie. Tuż przed 12. kolejką Super Ligi jego klub plasował się na 6. lokacie i z dorobkiem 18 punktów walczy o europejskie puchary w przyszłym sezonie.

W sobotę zespół Polaka podjął na własnym stadionie Rizespor. Nasz reprezentant zaczął spotkanie w pierwszym składzie. Co ciekawe, wystarczyły mu zaledwie 2. minuty, aby zachwycić.

Kozłowski z asystą, kluczowe podanie na początku meczu

22-latek już po kilku chwilach popisał się kapitalnym podaniem prostopadłym do Mohameda Bayo, który wyprzedził defensora ekipy przeciwnej i wyszedł sam na sam z bramkarzem. Napastnik zachował zimną krew i kapitalnym strzałem nad golkiperem umieścił piłkę w bramce, dzięki czemu Kozłowski zanotował asystę.

Mimo prowadzenia Gaziantep nie zdołał iść za ciosem, a coraz lepiej grali rywale, czego efektem było gol wyrównujący Aliego Sowe. Co więcej, w 59. minucie Rizespor cieszył się z gola drugi raz. Wszystko za sprawą samobójczego trafienia Kevina Rodriguesa. Drużyna Kozłowskiego starała się doprowadzić do remisu, a najlepszą sytuację do tego miała w 71. minucie.

Zobacz również:

Wisła Kraków - Polonia Warszawa
Piłka nożna

Sensacja w Krakowie. Wisła posłana na kolana w hicie, koniec niesamowitej passy

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej

    Wówczas do rzutu karnego podszedł Sorescu, jednakże nie trafił. Mimo to chwilę później winy odkupił Rodrigues, który wykorzystał podanie Kabaskala. Finalnie rywalizacja zakończyła się podziałem punktów i wynikiem 2:2. Kozłowski rozegrał całe spotkanie. W kampanii 2025/2026 ma już rozegranych 12 spotkań, a podczas nich strzelił trzy gole i zanotował asystę.

    Podczas najbliższego zgrupowania podopieczni Jana Urbana rozegrają dwa mecze. 14 listopada (piątek) rywalem będzie Holandia, a 17 listopada (poniedziałek) zmierzą się z Maltą.

    Znakomite trafienie Alvaro Rodrigueza. Gol dla Elche. WIDEOEleven SportsEleven Sports

    Zobacz również:

    Harry Kane
    Bundesliga

    Niespodzianka w Berlinie, Kane na pomoc Bayernowi. Anglik goni Lewandowskiego

    Rafał Sierhej
    Rafał Sierhej
    Piłkarz reprezentacji Polski w czerwonym stroju prowadzi piłkę na boisku podczas meczu, w tle widoczny jest zawodnik drużyny przeciwnej oraz kibice na trybunach.
    Kacper KozłowskiIgor Jakubowski/REPORTEREast News
    Zawodnicy reprezentacji Polski w piłce nożnej świętują akcję podczas meczu, ubrani w czerwone stroje z widocznymi numerami i nazwiskami, na tle stadionu oraz kibiców.
    Kacper Kozłowski (w środku)Grzegorz Wajda/REPORTER East News
    Mężczyzna w okularach siedzi samotnie na stadionowych krzesełkach, ubrany w granatową kurtkę i ciemne spodnie, przed nim znajduje się otwarty laptop na stoliku, w tle widoczne są logotypy UEFA.
    Jan UrbanFoto OlimpikAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja