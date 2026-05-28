Reprezentant Polski wziął ślub. Huczne wesele dzień przed zgrupowaniem kadry

Amanda Gawron

Karol Czubak kilka dni temu otrzymał powołanie na swoje pierwsze zgrupowanie seniorskiej reprezentacji Polski w piłce nożnej, jednak zanim zawodnik Motoru Lublin dołączył do kolegów z kadry, w jego życiu doszło do wielkich zmian. Jak poinformował klub 26-latka, tuż przed startem zgrupowania piłkarz postanowił... stanąć na ślubnym kobiercu.

Karol Czubak stawia coraz odważniejsze kroki w futbolu. Piłkarz zaledwie kilka dni temu odebrał na Gali Ekstraklasy nagrody dla "Turbokozaka" sezonu oraz najlepszego napastnika sezonu. Popisy zawodniczka Motoru Lublin zostały także zauważone przez Jana Urbana. Selekcjoner reprezentacji Polski postanowił bowiem umieścić nazwisko 26-latka na liście piłkarzy powołanych na zgrupowanie kadry przed meczami z Ukrainą i Nigerią. 

W czwartek reprezentacja naszego kraju rozpoczęła we Wrocławiu krótkie zgrupowanie przed meczami towarzyskimi na Tarczyński Arena i Stadionie PGE Narodowym. Zanim jednak Czubak oficjalnie zaliczy swoje pierwsze zgrupowanie z seniorską kadrą, w jego życiu doszło do prawdziwego przełomu. Piłkarz bowiem w środę 27 maja zmienił swój stan cywilny. 

Karol Czubak i Karolina Bradtke sakramentalne "tak" powiedzieli sobie w minioną środę, dzień przed oficjalnym rozpoczęciem zgrupowania reprezentacji Polski przed meczami z Ukrainą i Nigerią. Radosnymi wieściami, co ciekawe, za pośrednictwem mediów społecznościowych podzielił się klub 26-latka, Motor Lublin. Na Instagramie opublikowano zdjęcie pary młodej z wesela, do którego dołączono życzenia.

"Przed Wami Państwo Czubakowie! Młodej Parze życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!" - przekazano.

Para młoda także podzieliła się zdjęciami i nagraniami ze ślubu i wesela w mediach społecznościowych. Huczne przyjęcie odbyło się w czterogwiazdkowym Hotelu Kiston na Kaszubach. 

Czubak i Brandtke zdecydowali się na formalizację swojego związku po kilku latach. Zanim jeszcze zostali małżeństwem, zakochani powitali na świecie pierwszego potomka. Ich syn Franciszek urodził się w czerwcu 2024 roku.

Mężczyzna w eleganckim, ciemnym garniturze oraz kobieta w brązowej, dopasowanej sukience pozują razem na ściance podczas gali Ekstraklasy, na tle fioletowej ścianki z logotypami sponsorów i partnerów wydarzenia.
Zawodnik w żółtej koszulce piłkarskiej z uniesionymi rękami w geście triumfu na tle kibiców na stadionie.
Karol Czubak i Michał Marcjanik w meczu z Wisłą Kraków
