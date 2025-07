Reprezentant Polski wysłał sygnał do Urbana. Sezon się zaczął, już strzela

Wszystko wskazuje na to, że Jan Urban nie będzie musiał, jak na razie, radzić sobie bez Roberta Lewandowskiego, bo kapitan wróci do kadry. Jedną z jego realnych alternatyw z pewnością jest Adam Buksa, który sezon w lidze duńskiej zaczął z wysokiego "C", bo od bardzo ważnego gola.