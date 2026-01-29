Reprezentant Polski wraca do Ekstraklasy. Właśnie ogłosili, to kolejny hit

O powrocie Przemysława Wiśniewskiego do Polski huczało już od kilku dobrych dni. Informacjami dotyczącymi potencjalnego transferu podzielił się z kibicami portal "meczyki.pl". Mało kogo dziwił wtedy klub, który zgłosił się po defensora. Parol na 27-latka zagięli działacze Widzewa. Łodzianie podczas zimowego okna transferowego zdecydowanie nie próżnują i stopniowo wzmacniają kadrę uznanymi nazwiskami. Oczekiwany efekt? Walka nawet o europejskie puchary. Na razie jednak trzeba wydostać się z drugiej połowy tabeli.

Negocjacje ze Spezią potoczyły się w ekspresowym tempie. Już dzisiaj przedstawiciel PKO BP Ekstraklasy pochwalił się oficjalnym komunikatem. Odkrycie Jana Urbana w reprezentacji Polski podpisało umowę ważną aż do 2030 roku. "Przedstawiony mi projekt bardzo mi się spodobał, a ja sam bardzo chciałem spróbować nowych wyzwań. Wiem, że jest tu dużo roboty do zrobienia, ale wierzę, że wspólnie ją zrobimy. Zwłaszcza jeśli spojrzymy na ruchy transferowe, jakie wykonuje Klub" - powiedział w pierwszej rozmowie w nowych barwach.

Przemysław Wiśniewski oficjalnie w Widzewie Łódź. To odkrycie Jana Urbana

27-latek z miejsca powinien stać się jedną z wiodących postaci drużyny. Za nim mnóstwo rozegranych spotkań we Włoszech, gdzie przebywał od 2022 roku. Ponadto same za siebie mówią ostatnie mecze naszej reprezentacji. Obecny selekcjoner zaufał obrońcy do tego stopnia, że nie wyobraża sobie bez niego wyjściowego składu. Ostatnio Przemysław Wiśniewski w narodowych barwach biegał za futbolówką przez 78 minut meczu z Maltą. "Biało-Czerwoni" wygrali wtedy na wyjeździe 3:2, kończąc tym samym na drugiej pozycji główną fazę eliminacji do mistrzostw świata.

"Trafia do nas drugi Polak w tym okienku, drugi aktualny reprezentant Polski. Pracowaliśmy nad tym ruchem od pewnego czasu i cieszę się, że udało się nam go sfinalizować. Na takich piłkarzach jak Przemek chcemy opierać budowę drużyny na najbliższe lata. To zawodnik już doświadczony, ale wciąż rozwijający się i o którym wiemy, że da nam wiele jakości" - cieszy się na stronie klubowej Dariusz Adamczuk, Pełnomocnik Zarządu Widzewa ds. sportu.

Debiut nastąpi już niebawem. Podopieczni Igora Jovicevicia do gry o stawkę wrócą z przytupem, bo 31 stycznia podejmą na własnym obiekcie Jagiellonię Białystok. Wielkie emocje są w tym przypadku wręcz murowane.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Przemysław Wiśniewski w meczu z Holandią, 04.09.2025 r. Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jakub Kamiński, Matty Cash i Przemysław Wiśniewski Piotr Dziurman/REPORTER East News

Przemysław Wiśniewski i Jan Bednarek ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News