Partner merytoryczny: Eleven Sports

Reprezentant Polski wprost ws. Probierza, tak go potraktowano. Wszystko wyjawił

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Już tylko dwa dni dzielą nas od debiutu Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski. "Na dzień dobry" jego zespół zmierzy się z Holandią. Swoją szansę w składzie może dostać Jakub Kamiński, który notuje ostatnio dobre występy w Bundeslidze. Zawodnik w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet opowiedział o wydarzeniach z czerwcowego zgrupowania, po którym ze stanowiska zrezygnował Michał Probierz.

Michał Probierz - selekcjoner reprezentacji Polski
Michał Probierz - selekcjoner reprezentacji PolskiMichal Dubiel/REPORTEREast News

Zdecydowanie nie tak piłkarska reprezentacja Polski wyobrażała sobie czerwcowe zgrupowanie. Podczas niego w kadrze wydarzyło się bardzo dużo. Tuż przed ważnym spotkaniem z Finlandią Michał Probierz, ówczesny selekcjoner zdecydował się zabrać opaskę kapitana Robertowi Lewandowskiemu. Ten reagując na to wydarzenie ogłosił tymczasowe zawieszenie kariery reprezentacyjnej. Chwilę po tym Polacy przegrali 1:2, a tuż po meczu Probierz ogłosił odejście ze stanowiska.

Jego miejsce zajął Jan Urban, który już w czwartek w spotkaniu w ramach kwalifikacji mistrzostw świata z Holandią zadebiutuje na ławce "Biało-Czerwonych". W gronie zawodników, którzy mogą znaleźć się w podstawowym składzie, bez dwóch zdań jest Jakub Kamiński. 23-latek w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet zdradził, co się działo wokół drużyny po czerwcowym zgrupowaniu.

- Każdy zdaje sobie sprawę, że to nie było najlepsze zgrupowanie. Za dużo się wokół nas działo. To my oberwaliśmy za wynik i za inne rzeczy, które na pewno nie powinny nas dotyczyć. Nie było to dla nas łatwe, ale takie jest życie piłkarza. Musimy się po tym pozbierać - mówił.

Zobacz również:

Arkadiusz Milik nie pojechał na Euro 2024 ze względu na uraz. Teraz... może zostać bohaterem "awaryjnego" transferu i zastąpić kontuzjowaną gwiazdę Atalanty Bergamo
Piłka nożna

Arkadiusz Milik na wylocie z klubu. Zaskakujący kierunek, może zagrać z Legią Warszawa

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

    Wielu dziennikarzy i ekspertów ze środowiska piłkarskiego obarczyły winą za takie wydarzenia właśnie Michała Probierza. Zawodnik wskazał, że nie do końca jest to prawda, bowiem piłkarzom również przeszkadzał styl i wynik, jaki osiągnęli.

    Jako piłkarze jesteśmy rozliczani z wyników i z tego, jak prezentujemy się na boisku. To nieprawda, że po czerwcowym zgrupowaniu cała wina została zrzucona na trenera Probierza. Nam też to doskwierało, że wyniki nie są odpowiednie i że gra nie jest dobra. Teraz musimy zrobić wszystko, żeby to poprawić
    tłumaczył.

    Kamiński zdradza, tak pożegnał Probierza

    Co ciekawe, Probierzowi za współpracę publicznie podziękował tylko Przemysław Frankowski. Jak się okazuje, selekcjonerowi podziękował także zawodnik Koeln, lecz prywatnie. Jak wyjawił, po podziękowaniach kontaktu z 52-latkiem już nie miał.

    - Podziękowałem mu w prywatnej wiadomości za współpracę, ale potem kontaktu już nie mieliśmy - ujawnił.

    Do tego doprecyzował również, dlaczego zawodnicy kadry zdecydowali się nie poruszać tego tematu publicznie.

    - To wynikało pewnie z tego, że nie chcieliśmy już tego rozdmuchiwać i robić z tego publicznej sprawy. Każdy podziękował trenerowi na swój sposób. Myślę, że to indywidualna kwestia, jak kto załatwia takie rzeczy - dodał.

    Spotkanie Holandia - Polska odbędzie się już w czwartek, a jego początek zaplanowany jest na 20:45. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

    Sporting – Porto: Gol stadiony świata + błąd Bednarka (Eleven Sports) Eleven SportsEleven Sports

    Zobacz również:

    Jan Urban
    Reprezentacja

    Grał dla Hiszpanii, Urban chciał go w polskiej kadrze. Padła kluczowa decyzja

    Paweł Nowak
    Paweł Nowak
    Michał Probierz podjął ważną decyzję
    Michał ProbierzGrzegorz WajdaEast News
    Michał Probierz, selekcjoner reprezentacji Polski
    Michał Probierz, były selekcjoner reprezentacji PolskiAFP
    Jakub Kamiński
    Jakub KamińskiPiotr Matusewicz / Piotr Matusewicz / DPPI via AFPAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja