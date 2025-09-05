To był świetny debiut Przemysława Wiśniewskiego w reprezentacji Polski. Środkowy obrońca, który trzeci raz w życiu pojawił się na zgrupowaniu kadry, był jednym z najważniejszych zawodników Jana Urbana na boisku w Rotterdamie. Zanotował cztery odbiory, po jednym wybiciu i zablokowanym strzale, wygrał pięć z siedmiu pojedynków i podawał z 93-procentową skutecznością (25/27 celnych).

Po meczu zabrał głos przed kamerą TVP Sport. - Wydaje mi się, że zagrałem poprawnie - powiedział z uśmiechem, nieco przesadzając ze skromnością. - Nie ukrywam, ciężki debiut, z ciężkim, klasowym rywalem. Cieszę się. Podszedłem do debiutu z chłodną głową, ze spokojem, by się nie "spalić". Przede wszystkim robiłem swoje. Nie stresowałem się w ogóle przed tym meczem. Byłem pewny siebie. Trener powiedział mi, żebym się nie spalił. Kazał robić to, co potrafię najlepiej - powiedział w rozmowie z Mają Strzelczyk (cyt. za tvpsport.pl i meczyki.pl).

Jak dodał, nie do przecenienia były zachowania reprezentacyjnej "starszyzny". Robert Lewandowski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior podchodzili do niego na treningach, by go wesprzeć i dać wskazówki.

Przemysław Wiśniewski: "Chcieliśmy uniknąć piłek za plecy. Stanęliśmy niżej"

Przypomnijmy, że wspomniane dwa powołania do kadry miały miejsce już dość dawno temu, dokładnie w marcu i czerwcu 2023 roku, jeszcze za kadencji Fernando Santosa. Urban jest więc drugim selekcjonerem, który dostrzegł potencjał Wiśniewskiego, ale tym razem zaproszenie do zespołu narodowego przekuło się w 84 minuty gry.

27-letni środkowy obrońca przemówił także w temacie obranej przez szkoleniowca taktyki meczowej. Wszystko było tu przemyślane, cofnięta linia defensywy była jednym z elementów planu. W jego opinii założenia były "agresywne" i nastawione na kontratak.

- Wierzyliśmy w to, że musimy tutaj ugrać przynajmniej punkt. Nie ukrywajmy, że 70-80% czasu spędziliśmy w defensywie [...] W innych meczach Holendrzy grali też dużo piłek za plecy, chcieliśmy tego uniknąć, dlatego stanęliśmy niżej - podkreślił.

Teraz przed Polską kluczowe starcie z Finlandią. Zakładając, że Holandia w cuglach wygra grupę, to konfrontacja na Stadionie Śląskim może być decydująca w kwestii awansu do barażów o mistrzostwa świata.

