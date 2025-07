Reprezentant Polski skreślony, nagle zniknął z listy. Ta decyzja nie budzi wątpliwości

Kamil Piątkowski pierwsze kroki w profesjonalnym futbolu stawiał w Zagłębiu Lubin. Obrońca przebijał się przez akademię klubu z Dolnego Śląska, lecz prawdziwej szansy w pierwszym zespole nigdy nie dostał. Otrzymał to natomiast w Rakowie Częstochowa, skąd wypłynął na szerokie wody. Dwa lata gry na poziomie Ekstraklasy zaowocowały debiutem w seniorskiej reprezentacji Polski (debiut w meczu eliminacji MŚ z Andorą) oraz zagranicznym transferem.

Kwota sześciu milionów euro, jaką za Piątkowskiego zapłacił RB Salzburg, robi wrażenie do dzisiaj. Polak trafiał do absolutnego hegemona austriackiej Bundesligi, w barwach którego mógł liczyć na regularne występy w europejskich pucharach. Nie był to klub występujący w lidze z tzw. TOP 5, ale to dla zawodnika wychodzącego z Ekstraklasy działało na plus. Przynajmniej na początku nie groziła mu sytuacja znana z losów innych zawodników, którzy po wyjeździe z Polski przepadali w znacznie większym klubie.

Początki w Austrii były obiecujące, lecz dość szybko "przypałętała się" kontuzja, która wyłączyła go z gry na dłuższy czas. Piątkowski łapał minuty zarówno w lidze, jak i na arenie międzynarodowej, lecz ciężko powiedzieć, by w którymś momencie na poważnie wskoczył do podstawowego składu Salzburga. Polak dostawał swoje szanse, jednak cały czas brakowało swoistego przypieczętowania swojej pozycji.

W trzech kolejnych sezonach pojawiał się jeden schemat. Jesień Piątkowski spędzał w Salzburgu, starając się zapewnić miejsce w podstawowej "jedenastce". Na rundę wiosenną Austriacy wypożyczali reprezentanta Polski. I tak przez kolejne trzy lata były to: belgijski Gent, hiszpańska Granada, a ostatnio turecka Kasimpasa. W żadnym z tych klubów nie zagrzał miejsca na dłużej, a kolejne miesiące pokazywały, że Salzburg nie do końca ma pomysł na swojego zawodnika.

Odejście Kamila Piątkowskiego z Salzburga zbliża się wielkimi krokami

Wiele wskazuje na to, że dni Polaka w wicemistrzu Austrii są już policzone. Po powrocie z Turcji Piątkowski rozpoczął przygotowania do nowego sezonu wraz z zespołem. Zaskoczenie przyszło w momencie, gdy Red Bull Salzburg musiał zgłosić kadrę na mecze II rundy eliminacji Ligi Mistrzów z norweskim SK Brann.

Kamil Piątkowski znalazł się poza kadrą swojego zespołu na europejskie puchary. To nie oznacza oczywiście, że w przyszłości Polak nie może być dopisany do listy zawodników uprawnionych do gry. Biorąc pod uwagę ostatnie miesiące w wykonaniu Piątkowskiego, można spodziewać się, że wielkimi krokami zbliża się koniec przygody Polaka z austriackim klubem.

Piątkowski w przeszłości aż trzykrotnie był wypożyczany z klubu. Tym razem taka opcja jest mało możliwa. Austriacy zapewne zdecydują się na transfer definitywny. Muszą zdawać sobie jednak sprawę, że odzyskanie kwoty, którą za Polaka zapłacili Rakowowi, będzie bardzo trudne.

Potencjalne odejście może być paradoksalnie dobrą opcją dla Piątkowskiego. Jeżeli 25-latek mądrze dobierze swojego kolejnego pracodawcę, może wrócić do regularnej gry, a w przyszłości być jedną z opcji dla Jana Urbana w reprezentacji Polski.

Polsat Sport Polsat Sport

Interwencja Kamila Piątkowskiego HANS PETER LOTTERMOSER / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP AFP

Kamil Piątkowski AFP