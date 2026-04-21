Po odejściu na reprezentacyjną emeryturę przez Łukasza Fabiańskiego i Wojciecha Szczęsnego przed ogromną szansą stanęli bramkarze, którzy przez długie lata pozostawali w cieniu wyżej wymienionych. Rywalizację o miejsce między słupkami wygrał Łukasz Skorupski. W niedawnych barażach kontuzjowanego bramkarza Bolognii zastąpił Kamil Grabara, który na ten moment wydaje się dzierżyć numer "dwa".

W orbicie zainteresowań selekcjonera Jana Urbana znajdują się również bramkarz Widzewa Łódź Bartłomiej Drągowski. Regularnie powołania na zgrupowania reprezentacji otrzymywał również Bartosz Mrozek z Lecha Poznań. Ostatnio do tego grona dołączył również Mateusz Kochalski, golkiper azerskiego Karabachu Agdam.

Ze względów zdrowotnych z obiegu wypadł Marcin Bułka. Bramkarz saudyjskiego Neom SC wrócił już do treningów po bardzo ciężkim urazie kolana. Od dawna poza reprezentacją Polski jest Radosław Majecki. W jego przypadku nie chodzi jednak o problemy zdrowotne.

Nieudane wypożyczenie Radosława Majeckiego. Nie zagrał od listopada

Radosław Majecki latem 2020 roku podjął decyzję o wyjeździe z Polski. Trafił do AS Monaco, gdzie jednak nigdy nie zdołał wywalczyć sobie bezapelacyjnej pozycji numer jeden w bramce utytułowanego klubu. Sensowną alternatywą było dla niego wypożyczenie do belgijskiego Cercle Brugge, gdzie rozegrał pełny sezon.

Z czasem konkurencja w drużynie z Księstwa Monako stała się na tyle duża, że Polak musiał ponownie udać się na wypożyczenie. Majecki tym razem pozostał we Francji, przechodząc na rok do Stade Brestois. W nowej drużynie 26-latek dostał duży kredyt zaufania, z miejsca wskakując do wyjściowego składu. Niestety, kolejne miesiące nie były dla Polaka owocne.

Majecki już w trzecim występie dostał czerwoną kartkę. Po pauzie wrócił do gry, lecz w kolejnych spotkaniach popełniał wiele błędów. Z czasem Polak na stałe wypadł ze składu Brestu, notując w tym sezonie zaledwie dziesięć występów. Co wymowne, Majecki po raz ostatni w pierwszym zespole zagrał 8 listopada ubiegłego roku. Jednokrotny reprezentant Polski nie otrzymał szansy nawet w meczu Pucharu Francji z czwartoligowym US Avranches.

Eksperci bezlitośni dla Majeckiego. To będzie koniec Polaka

Wszystko wskazuje na to, że dni Majeckiego w jego aktualnym klubie są policzone. - Mam informacje z Brestu, że Radkowi będzie ciężko. Spodziewano się po nim bardzo dużo. Myśleli, że Radek będzie bramkarzem na lata, ale nie podołał zadaniu - mówi Marek Jóźwiak dla "Przeglądu Sportowego Onetu".

Byłemu reprezentantowi Polski wtóruje dziennikarz L'Equipe Franck Le Dorze, doskonale zorientowany w realiach tamtejszego klubu. Francuz na łamach "Przeglądu Sportowego Onetu" nie ma złudzeń co do dalszej przyszłości Majeckiego.

- Majecki nie zagra więcej w Breście. Coudert pewnie bronił, nie popełniał większych błędów, w niektórych meczach odgrywał kluczową rolę. Został bramkarzem numer jeden i nie ma powodu, by grał Majecki, zwłaszcza że nie będzie tam występował w przyszłym sezonie. Dłużej nie zostanie, jest zbyt drogi dla Brestu - skomentował Le Dorze.

Majecki najprawdopodobniej już latem wróci do Monaco. Tam jednak będzie mu bardzo trudno o grę. Wyżej cytowani eksperci są zgodni - Polak powinien nie tylko odejść z Monaco, ale również wyjechać z Francji. Ich osąd jest jednoznaczny.

- Tam są Hradecky i Kohn, a rola trzeciego czy czwartego bramkarza go nie zadowala. Poza tym Monaco musi szukać pieniędzy. Czas, by odszedł za niewielką kwotę, trzech - pięciu milionów euro. (...) Byłoby dobrze dla Radka, gdyby zmienił otoczenie. Nie chodzi o francuski klub, tam będzie miał bardzo ciężko, po tym co pokazał, a raczej czego nie pokazał. Czas Radka we Francji dobiega końca. Przykro mi to stwierdzić, ale zawalił na całej linii. Dostawał wiele szans, ale ma słabszy okres. Musi odbudować się mentalnie - zawyrokował Jóźwiak.

