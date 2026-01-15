Reprezentant Polski pod ścianą. Urban wydał ostateczny werdykt

Transfer Sebastiana Szymańskiego do Fenerbahce miał być niezaprzeczalnym awansem sportowym dla 26-letniego piłkarza z kraju nad Wisłą. Polak opuszczał wówczas szeregi rosyjskiego Dynama Moskwa, które z racji na toczącą się za naszą wschodnią granicą wojnę na Ukrainie, było nienajlepszym miejscem na prowadzenie dalszej piłkarskiej kariery.

Początkowo relacja na linii polski pomocnik - turecki klub wyglądała naprawdę dobrze. W swoim pierwszym sezonie Szymański rozegrał 55 spotkań, notując 13 goli oraz 19 asyst. Niestety, już w kolejnej kampanii było to już jedynie 7 goli oraz 9 asyst w 53 meczach. Wciąż wynik ten był jednak akceptowalny.

Najgorszym liczbowo sezonem Szymańskiego jest jednak obecna kampania. Dotychczas polski pomocnik pojawił się na murawie w 26 spotkaniach, notując raptem 2 gole oraz 2 asysty. Co więcej, środowisko Fenerbahce coraz wyraźniej daje do zrozumienia, że Sebastian Szymański nie jest już dłużej mile widziany w ekipie "Żółtych Kanarków". Transfer Polaka zdaje się więc tylko kwestią czasu.

Urban wydał wyrok ws. Sebastiana Szymańskiego. Tego życzy sobie trener Polaków

Sytuację Sebastiana Szymańskiego uważnie śledzi również obecny selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban. 26-latke to bowiem stały bywalec zgrupowań, który nie raz miał okazję wybiegać na murawę w koszulce z orzełkiem na piersi. To głównie dzięki jego świetnej prezencji "Biało-czerwoni" zdołali zwyciężyć bardzo ważne spotkanie z Litwinami, które w dłuższej perspektywie zapewniło nam możliwość gry w barażach o awans na tegoroczne MŚ. W niedawnym wywiadzie w "Kanale Sportowym" Urban zdradził, jaka postrzega obecną sytuację Sebastiana Szymańskiego.

"Nie zanosi się, żeby grał w Fenerbahce. Oby zmienił klub, bo nam chodzi o to, żeby grał. Gdyby został w Turcji i nie grał to byłaby duża strata dla reprezentacji, bo to bardzo ważny zawodnik" - przyznał bez owijania w bawełnę szkoleniowiec reprezentacji Polski.

W ostatnich dniach głośno zrobiło się o dość konkretnym kierunku transferowym dla Szymańskiego. Mowa o Stade Rennes, które od pewnego czasu zabiegało o możliwość pozyskania reprezentanta kraju nad Wisłą. Z ostatnich medialnych doniesień wynika natomiast, że rozmowy między francuskim klubem a obecnymi pracodawcami Szymańskiego są na ostatniej prostej. Pragnienie Urbana może się więc bardzo szybko ziścić.

