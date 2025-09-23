Reprezentant Polski pod ścianą, nagle takie słowa. Zrezygnował z ogromnych milionów

Po siedmiu latach spędzonych w Hellasie Werona, Paweł Dawidowicz zdecydował się na zakończenie współpracy z klubem. Jego kontrakt wygasł, a obrońca został wolnym agentem. Ten stan rzeczy szybko się zmienił, bowiem został zaprezentowany jako nowy gracz arabskiego Al-Hazema.

W Azji spędził jednak tylko trzy tygodnie, po czym zdecydował się na rozwiązanie umowy, na mocy której miał zarabiać aż 1,3 miliona euro rocznie. Od tamtego czasu ponownie pozostaje bezrobotny. W rozmowie z portalem CalcioHellas.it zdradził, co aktualnie się u niego dzieje. Do tego wskazał, dlaczego zdecydował się na rozwiązanie umowy z klubem z Arabii Saudyjskiej.

- Teraz jestem w domu, ale nadal trenuję codziennie z moim trenerem fitness, nawet dwa razy dziennie. Chcę być gotowy. Pojawiła się szansa z Arabii Saudyjskiej, w Al-Hazema: spędziłem trzy tygodnie na obozie treningowym, wszystko poszło świetnie i podpisałem kontrakt. Potem przyjechała moja ciężarna żona i mój mały synek. Klub złożył pewne obietnice mojej rodzinie, ale nie byli z nich zadowoleni, więc zostawiłem pieniądze, rozwiązałem kontrakt i wróciliśmy do Polski - mówił.

Dawidowicz wprost ws. powrotu do Hellasu

W Hellasie Werona defensor rozegrał aż 180 spotkań. Kilka z nich było nawet w roli kapitana. W mieście jest bardzo lubiany i rozpoznawalny. Zapytany, czy ma jakąś wiadomość do fanów odpowiada jasno.

Werona jest dla mnie jak drugi dom. Kupiłem tam dom i tam urodził się mój syn. Mogę tylko powiedzieć „dziękuję” fanom za to, jak traktowali mnie z szacunkiem i wsparciem przez te wszystkie lata

Co więcej, w rozmowie poruszono także jego ewentualny powrót do klubu. Polak był w tym temacie nieco bardziej tajemniczy.

- Nigdy nie mów nigdy - powiedział.

30-latek zdradził także, że aktualnie rozmawia z dwoma klubami. To może oznaczać, że wkrótce zakończy bezrobocie i wróci na boisko. Nie wiadomo jednak, o jakie zespoły może chodzić.

- Jestem obecnie w kontakcie z dwoma zespołami, ale nie chcę zdradzać więcej - dodał.

