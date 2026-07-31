Po długim oczekiwaniu w końcu ruszył nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. Ten może być szczególny dla wszystkich kibiców piłki z Krakowa, bowiem po latach do najwyższej klasy rozgrywkowej wróciła Wisła Kraków. Co więcej, niemałą sensację sprawiła Wieczysta Kraków, która po bardzo dobrym sezonie załapała się do baraży Betclic 1. Ligi.

W nich zwyciężyła odpowiednio z Polonią Warszawa (3:2), a następnie dała sobie radę z Chrobrym Głogów (2:1). W ten sposób wywalczyła pierwszy w historii awans do Ekstraklasy. Po niemałych problemach związanych z m.in. licencją na grę w tej lidze w końcu Wieczysta otrzymała zielone światło i przystąpiła do walki o możliwie najwyższe miejsce.

Pierwszym rywalem zespołu Kazimierza Moskala okazał się Radomiak Radom. I niestety dla nich na boisku rywala ulegli 1:2. To oznaczało, że krakowska ekipa na historyczne, pierwsze punkty w Ekstraklasie musi jeszcze poczekać. W tym od piątku pomagać będzie nowy gracz. Wieczysta ruszyła na zakupy i przeprowadziła prawdziwy hit.

Wieteska piłkarzem Wieczystej. Jest oficjalny komunikat

Jak przekazał klub za pośrednictwem oficjalnego komunikatu, nowym graczem zespołu został Mateusz Wieteska. 28-latek do tej pory był piłkarzem włoskiego Cagliari i do Krakowa trafił poprzez transfer definitywny.

- Wieczysta Kraków wzmacnia linię defensywy. Do naszego klubu dołącza Mateusz Wieteska, 28-letni środkowy obrońca, reprezentant Polski i zawodnik z bogatym doświadczeniem zdobytym zarówno w PKO BP Ekstraklasie, jak i na boiskach zagranicznych - czytamy.

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Najbliższy mecz Wieczysta rozegra w sobotę 1 sierpnia. W Krakowie pojawi się aktualny mistrz Polski - Lech Poznań. Pierwszy gwizdek tego starcia zaplanowany jest na godz. 17:30.

Piłkarze Wieczystej Kraków w debiutanckim dla siebie sezonie PKO BP Ekstraklasy Piotr Polak PAP

Mateusz Wieteska AFP





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