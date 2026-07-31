Reprezentant Polski opuszcza Włochy i wraca do kraju. Wieczysta ogłasza transfer

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Już w zeszłym tygodniu na dobre rozpoczął się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. Delikatny falstart zaliczyli piłkarze Wieczystej Kraków. Tegoroczny beniaminek rozgrywek uległ w premierowej kolejce 1:2 Radomiakowi Radom i na swój pierwszy, historyczny punkt w ligowej tabeli musi poczekać. W przyszłości pomóc w tym ma Mateusz Wieteska. Defensor wzmocnił krakowską ekipę poprzez transfer definitywny, co potwierdzono w piątek poprzez oficjalny komunikat.

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Mateusz Wieteska może dołączyć do Wieczystej KrakówGrzegorz WajdaEast News

Po długim oczekiwaniu w końcu ruszył nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. Ten może być szczególny dla wszystkich kibiców piłki z Krakowa, bowiem po latach do najwyższej klasy rozgrywkowej wróciła Wisła Kraków. Co więcej, niemałą sensację sprawiła Wieczysta Kraków, która po bardzo dobrym sezonie załapała się do baraży Betclic 1. Ligi.

W nich zwyciężyła odpowiednio z Polonią Warszawa (3:2), a następnie dała sobie radę z Chrobrym Głogów (2:1). W ten sposób wywalczyła pierwszy w historii awans do Ekstraklasy. Po niemałych problemach związanych z m.in. licencją na grę w tej lidze w końcu Wieczysta otrzymała zielone światło i przystąpiła do walki o możliwie najwyższe miejsce.

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Pierwszym rywalem zespołu Kazimierza Moskala okazał się Radomiak Radom. I niestety dla nich na boisku rywala ulegli 1:2. To oznaczało, że krakowska ekipa na historyczne, pierwsze punkty w Ekstraklasie musi jeszcze poczekać. W tym od piątku pomagać będzie nowy gracz. Wieczysta ruszyła na zakupy i przeprowadziła prawdziwy hit.

Wieteska piłkarzem Wieczystej. Jest oficjalny komunikat

Jak przekazał klub za pośrednictwem oficjalnego komunikatu, nowym graczem zespołu został Mateusz Wieteska. 28-latek do tej pory był piłkarzem włoskiego Cagliari i do Krakowa trafił poprzez transfer definitywny.

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- Wieczysta Kraków wzmacnia linię defensywy. Do naszego klubu dołącza Mateusz Wieteska, 28-letni środkowy obrońca, reprezentant Polski i zawodnik z bogatym doświadczeniem zdobytym zarówno w PKO BP Ekstraklasie, jak i na boiskach zagranicznych - czytamy.

Najbliższy mecz Wieczysta rozegra w sobotę 1 sierpnia. W Krakowie pojawi się aktualny mistrz Polski - Lech Poznań. Pierwszy gwizdek tego starcia zaplanowany jest na godz. 17:30.

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