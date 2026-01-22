Reprezentant Polski ogłasza, to już oficjalnie koniec. Padły słowa pożegnania

Sebastian Szymański w ostatnim czasie spotkania po 90 minut rozgrywał wyłącznie w Pucharze Turcji - w każdym innym przypadku albo pełnił w ekipie Fenerbahce funkcję zmiennika, wchodzącego na murawę w drugiej połowie, albo przesiadywał całe spotkania na ławce lub leczył kontuzję.

Czuć więc było coraz mocniej, że drużyna ze Stambułu nie gwarantuje reprezentantowi Polski dalszego rozwoju i stało się jasne, że jeśli ten pragnie regularnej gry, to musi zmienić otoczenie. Proces przenosin tymczasem wchodzi w kluczową fazę.

Sebastian Szymański pożegnał sięz Fenerbahce. "Wyjątkowy rozdział kariery"

Wieczorem 22 stycznia sam Szymański ogłosił w mediach społecznościowych, że - po 2,5 roku - opuszcza on szeregi "Żółtych Kanarków". "Droga Rodzino Fenerbahce. Dziś nadszedł czas, aby pożegnać się i zamknąć bardzo wyjątkowy rozdział mojej kariery. Chcę podziękować klubowi za możliwość bycia jego częścią. Noszenie tej koszulki było dla mnie zaszczytem" - padło.

"Moim kolegom z drużyny, trenerom i wszystkim pracującym w klubie, dziękuję za codzienną pracę i nieustanne wsparcie. I oczywiście, chcę podziękować wszystkim kibicom, sercu tego klubu, za wsparcie w każdym meczu i bezwarunkową miłość" - dodał też futbolista.

Życzę wam wszystkim wszelkich sukcesów i wszystkiego najlepszego na przyszłość.

Sebastian Szymański jest blisko transferu do Stade Rennais

Co jednak dalej z piłkarzem? Coraz więcej przesłanek zdaje się potwierdzać, że jest on już na ostatniej prostej do podpisania umowy ze Stade Rennais, szóstą ekipą Ligue 1. Z drużyną tą jest obecnie związany jeszcze inny Polak - Przemysław Frankowski.

Wejście na nowo w regularny rytm występów będzie dla Szymańskiego nieodzowne również w kontekście zbliżającego się meczu Polaków z Albańczykami w barażach o mundial - ten zaplanowano dokładnie na 26 marca.

