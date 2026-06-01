Reprezentant Polski na celowniku Anglików. Oferta złożona. Jest decyzja

Jan Ziółkowski latem zamienił Warszawę na Rzym. Utalentowany środkowy obrońca opuścił szeregi Legii i podpisał umowę z włoską AS Roma. Ekipa z Wiecznego Miasta zapłaciła za Ziółkowskiego około sześć milionów euro. Polak szybko wszedł do drużyny Romy, prezentując niezły poziom.

Dzięki temu zapracował na zaufanie w oczach Jana Urbana, który regularnie wysyłał Ziółkowskiemu powołania na mecze reprezentacji Polski. Ostatnie tygodnie w drużynie "Wilków" nie były jednak zbyt udane dla Ziółkowskiego. W związku z tym jego powołanie na mecze towarzyskie stało pod znakiem zapytania.

Oferta za Ziółkowskiego. Chcą Polaka w Anglii

Ostateczną decyzję poznaliśmy w drugiej połowie maja, gdy Jan Urban przedstawił swoje wybory. Na liście zabrakło nazwiska Ziółkowskiego. Powołania otrzymali za to: Kacper Potulski czy Oskar Wójcik, a więc poważni konkurnenci do walki o miejsce w reprezentacji Polski.

W tle zaś decyduje się przyszłość Ziółkowskiego. Ten trafił bowiem na celownik kilku naprawdę mocnych ekip. Największe zainteresowanie ma wyrażać Nottingham Forest. Z informacji przekazanych przez "siamolaroma.it" wynika nawet, że angielski klub złożył ofertę za Polaka.

Dziennikarze tego portalu przekazują, że zespół z Premier League wycenił usługi naszego reprezentanta na kwotę 15 milionów euro + bonusy. Ta okazała się jednak zbyt niska dla AS Roma. Działacze włoskiego klubu odrzucili propozycję, licząc na większe pieniądze z transferu Ziółkowskiego.

Jan Ziółkowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News





Eksperci podsumowali finał Ligi Mistrzów. "Są różne drogi w futbolu". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport