Reprezentant Polski może trafić do Wieczystej. To byłby absolutny hit transferowy

Kariera Bartosza Bereszyńskiego rozkręciła się po transferze do Legii Warszawa. Ze stołecznym klubem sięgnął on po cztery mistrzostwa Polski, dwa krajowe puchary oraz zanotował wiele spotkań w europejskich pucharach. Udane na lokalnym podwórku naturalnie oznaczały zwiększone zainteresowanie zachodnich klubów. W końcu też i Bereszyński musiał odejść.

W 2017 roku prawy defensor trafił do Sampdorii , z którą związał się na wiele lat. W barwach tego klubu zanotował 180 występów na boiskach Serie A . Bereszyński grał tam nieprzerwanie do rundy wiosennej sezonu 2022/23.

Właśnie wtedy reprezentant Polski stał się bohaterem nieoczekiwanego wypożyczenia do SSC Napoli. Pod Wezuwiuszem Bereszyński zagrał tylko cztery razy, lecz do swojego CV mógł wpisać upragnione mistrzostwo Włoch . W tym samym czasie jednak Sampdoria spadła z Serie A.

Polak jednak nie zagościł na długo w drugiej klasie rozgrywkowej. Niedługo po powrocie z Neapolu nastąpiło kolejne wypożyczenie - tym razem do walczącego o utrzymanie w Serie A Empoli. Misja uratowania się w elicie powiodła się, lecz Bereszyński nie został wykupiony i musiał wracać do macierzystego klubu.

Jak informuję związany z katowickim "Sportem" Piotr Tubacki jednym z chętnych do zatrudnienia reprezentanta Polski ma być Wieczysta Kraków . Klub, który już jako beniaminek chce szturmem wkroczyć do Ekstraklasy, nie ukrywa swoich mocarstwowych planów.

Jeśli chodzi o wymagania finansowe to wydaje się, że Wieczystą stać na sprostanie oczekiwaniom wielokrotnego reprezentanta Polski. Pytanie tylko, czy sam Bereszyński będzie chciał zdecydować się na taki ruch. Polak po wielu latach gry we Włoszech wypracował sobie silną pozycję, przez co z pewnością pojawią się kluby skłonne skorzystać z jego usług. I to pomimo zaawansowanego wieku.