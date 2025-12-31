Wielkimi krokami zbliża się zimowe okienko transferowe. Jak bumerang wraca więc sprawa Sebastiana Szymańskiego i potencjalnej zmiany klubu. Reprezentant Polski po raz kolejny znajduje się na ustach wszystkich w Turcji. Jego sytuacja w Fenerbahce wraz z rozwojem sezonu zmieniała się, na co wpływ miała m.in. osoba trenera.

Pierwsze pogłoski o potencjalnym odejściu Szymańskiego z Fenerbahce pojawiały się już latem. Wówczas w gronie zainteresowanych klubów znajdowali się m.in. włoskie kluby oraz przede wszystkim Olympique Lyon. Wówczas odejście Polaka zablokować miał ówczesny trener Fenerbahce Jose Mourinho. Portugalczyk miał być gorącym zwolennikiem talentu 26-latka.

Legendarny trener szybko pożegnał się z Turcją, a w jego miejsce przyszedł Domenico Tedesco. Wraz z kolejnymi tygodniami pozycja Szymańskiego w klubie zaczęła słabnąć. Pomocnik reprezentacji Polski grał w każdym kolejnym spotkaniu ligowym, lecz praktycznie zawsze wchodząc z ławki rezerwowych. Jego liczby w tureckiej ekstraklasie również nie robią wrażenia - jeden gol i jedna asysta w 14 występach.

Turcy wprost piszą o odejściu Szymańskiego. Padła konkretna kwota

Tureckie media od pewnego czasu już wprost wskazują na to, że Szymański wkrótce opuści Stambuł. Spotkanie pucharowe z Besiktasem miało być jego pożegnalnym występem w Fenerbahce. W kontekście Polaka pojawiają się przede wszystkim dwa kluby.

W staraniach o zatrudnienie Szymańskiego wciąż nie ustaje wspomniany już Olympique Lyon. W gronie kandydatów pojawia się również PSV Eindhoven. Wybranie drugiej z opcji byłoby dla Szymańskiego powrotem do ligi holenderskiej. Polak zanim trafił do Turcji, to wraz z Feyenoordem Rotterdam zwyciężył w rozgrywkach Eredivisie.

Nowe informacje w sprawie toczących się negocjacji przekazał turecki portal "fotomac.com.tr". Zdaniem tamtejszych dziennikarzy w grze cały czas pozostaje Olympique. Drużyna z francuskiej Ligue 1 jest skłonna zapłacić za Polaka dziesięć milionów euro.

Władzy Fenerbahce ta kwota jednak nie satysfakcjonuję. Jak ustalili dziennikarze, obecny pracodawca Polaka oczekuję od Francuzów przynajmniej 13 milionów euro. W pewnym stopniu komplikuje to sytuację Szymańskiego. Jego kontrakt z klubem jest ważny jeszcze przez kolejny rok, więc teoretycznie Fenerbahce nie musi spieszyć się ze sprzedawaniem Polaka. Z drugiej jednak strony sam Szymański powinien być zainteresowany zmianą otoczenia. Brak regularnej gry od pierwszej minuty może być sporym problemem przed możliwym wyjazdem na mistrzostwa świata.

Jaki to był czas dla piłkarskiej kadry? Podsumowanie roku reprezentacji Polski. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Sebastian Szymański Grzegorz Wajda Reporter

Sebastian Szymański ELIF OZTURK AFP

Sebastian Szymański AFP