Partner merytoryczny: Eleven Sports

Reprezentant Polski krok od zmiany otoczenia. Takie pieniądze wchodzą w grę

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

W tureckich mediach cały czas jest głośno o odejściu Sebastiana Szymańskiego z Fenerbahce. W gronie faworytów do pozyskania reprezentanta Polski cały czas pozostaje Olympique Lyon. Francuzi chcieli kupić 26-latka już latem, a teraz nie ustają w staraniach. Jak ustalił portal "fotomac.com.tr" znana jest kwota, jaką klub z Ligue 1 jest skłonny zapłacić za Szymańskiego. Okazuje się, że Turcy oczekują lepszej zapłaty za kadrowicza Jana Urbana.

Trzech polskich piłkarzy w czerwonych strojach celebruje razem zdobycie gola na boisku podczas meczu. Widoczne są uśmiechy i gesty radości.
Jakub Kamiński, Robert Lewandowski i Sebastian SzymańskiPhoto by Grzegorz Wajda/SOPA Images/LightRocket via Getty ImagesGetty Images

Wielkimi krokami zbliża się zimowe okienko transferowe. Jak bumerang wraca więc sprawa Sebastiana Szymańskiego i potencjalnej zmiany klubu. Reprezentant Polski po raz kolejny znajduje się na ustach wszystkich w Turcji. Jego sytuacja w Fenerbahce wraz z rozwojem sezonu zmieniała się, na co wpływ miała m.in. osoba trenera.

Pierwsze pogłoski o potencjalnym odejściu Szymańskiego z Fenerbahce pojawiały się już latem. Wówczas w gronie zainteresowanych klubów znajdowali się m.in. włoskie kluby oraz przede wszystkim Olympique Lyon. Wówczas odejście Polaka zablokować miał ówczesny trener Fenerbahce Jose Mourinho. Portugalczyk miał być gorącym zwolennikiem talentu 26-latka.

Legendarny trener szybko pożegnał się z Turcją, a w jego miejsce przyszedł Domenico Tedesco. Wraz z kolejnymi tygodniami pozycja Szymańskiego w klubie zaczęła słabnąć. Pomocnik reprezentacji Polski grał w każdym kolejnym spotkaniu ligowym, lecz praktycznie zawsze wchodząc z ławki rezerwowych. Jego liczby w tureckiej ekstraklasie również nie robią wrażenia - jeden gol i jedna asysta w 14 występach.

Zobacz również:

Robert Lewandowski coraz bliżej odejścia z FC Barcelona
Robert Lewandowski

Sprawa przesądzona. Komunikat ws. Roberta Lewandowskiego. W Barcelonie już wiedzą

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz

    Turcy wprost piszą o odejściu Szymańskiego. Padła konkretna kwota

    Tureckie media od pewnego czasu już wprost wskazują na to, że Szymański wkrótce opuści Stambuł. Spotkanie pucharowe z Besiktasem miało być jego pożegnalnym występem w Fenerbahce. W kontekście Polaka pojawiają się przede wszystkim dwa kluby.

    W staraniach o zatrudnienie Szymańskiego wciąż nie ustaje wspomniany już Olympique Lyon. W gronie kandydatów pojawia się również PSV Eindhoven. Wybranie drugiej z opcji byłoby dla Szymańskiego powrotem do ligi holenderskiej. Polak zanim trafił do Turcji, to wraz z Feyenoordem Rotterdam zwyciężył w rozgrywkach Eredivisie.

    Nowe informacje w sprawie toczących się negocjacji przekazał turecki portal "fotomac.com.tr". Zdaniem tamtejszych dziennikarzy w grze cały czas pozostaje Olympique. Drużyna z francuskiej Ligue 1 jest skłonna zapłacić za Polaka dziesięć milionów euro.

    Władzy Fenerbahce ta kwota jednak nie satysfakcjonuję. Jak ustalili dziennikarze, obecny pracodawca Polaka oczekuję od Francuzów przynajmniej 13 milionów euro. W pewnym stopniu komplikuje to sytuację Szymańskiego. Jego kontrakt z klubem jest ważny jeszcze przez kolejny rok, więc teoretycznie Fenerbahce nie musi spieszyć się ze sprzedawaniem Polaka. Z drugiej jednak strony sam Szymański powinien być zainteresowany zmianą otoczenia. Brak regularnej gry od pierwszej minuty może być sporym problemem przed możliwym wyjazdem na mistrzostwa świata.

    Jaki to był czas dla piłkarskiej kadry? Podsumowanie roku reprezentacji Polski. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Zobacz również:

    FC Barcelona zainteresowana sprowadzeniem reprezentanta Portugalii
    La Liga

    Głośno o sensacyjnym transferze. Desperacki ruch Barcelony. To byłby hit

    Kacper Dąderewicz
    Kacper Dąderewicz
    Piłkarz w czerwonym stroju z numerem 20 i nazwiskiem Szymański klęczy na boisku z uniesionymi palcami w geście triumfu, podczas gdy kilku innych zawodników w podobnych strojach znajduje się w tle, idąc razem po murawie stadionu.
    Sebastian SzymańskiGrzegorz WajdaReporter
    Dwóch piłkarzy w żółtych strojach sportowych z logo klubu i napisem sponsorującym, jeden z nich ma jasne włosy i zarost, drugi ciemniejszą karnację i krótsze włosy, znajdują się na boisku i są skupieni na grze.
    Sebastian SzymańskiELIF OZTURKAFP
    Sebastian Szymański
    Sebastian SzymańskiAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja