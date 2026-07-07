Jakub Kamiński ostatnie lata swojej kariery spędził w niemieckiej Bundeslidze. Polski skrzydłowy wyjechał z naszego kraju w 2022 roku zamieniając Lecha Poznań na Wolfsburg. W kadrze "Wilków" początkowo szło mu bardzo przyzwoicie, lecz w pewnym momencie wkradł się słabszy moment.

Wybawieniem dla reprezentanta Polski okazało się wypożyczenie do 1. FC Koeln. W Kolonii Kamiński odnalazł się fenomenalnie, notując bardzo dobry sezon. Polak zachwycał zwłaszcza w pierwszych miesiącach w nowym miejscu, lecz i w drugiej połowie kampanii zachowywał wysoki poziom.

Świetna forma zaowocowała wykupieniem Kamińskiego przez Kolonię. Polak nie pozostał jednak w Bundeslidze. 24-latek trafił właśnie do znacznie mocniejszego klubu, który wielokrotnie sporo namieszał na arenie międzynarodowej.

Oto nowy klub Jakuba Kamińskiego. Reprezentant Polski zagra w Benfice Lizbona

Od kilku dni było bardzo głośno o kolejnym, kluczowym ruchu w karierze Kamińskiego. Usługami reprezentanta Polski zainteresowała się portugalska Benfica. Ostateczne potwierdzenie tego transferu nadeszło we wtorkowy wieczór. 24-latek związał się z nowym klubem umową obowiązującą do lata 2031 roku. Jak donosił niemiecki dziennikarz Florian Plettenberg kwota transferu miała wynieść około 20 milionów euro.

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Benfica ma za sobą nieudany sezon, patrząc przede wszystkim na rywalizację w lidze portugalskiej. Lizbończycy zakończyli rywalizację dopiero na trzeciej pozycji, co w ich przypadku oznacza grę "jedynie" w Lidze Europy. Wiadomo bowiem, że apetyty ich kibiców są znacznie większe, bowiem Benfica w poprzednim sezonie dotarła do 1/16 finału Ligi Mistrzów.

Nowy klub Polaka jest jednym z najbardziej utytułowanych klubów w Portugalii. Benfica może pochwalić się rekordowymi osiągnięciami w skali kraju - na ich koncie znajduje się 38 mistrzostw kraju oraz 26 Pucharów Portugalii. Do tego wszystkiego dochodzą dwa Puchary Europy wywalczone w latach 60. ubiegłego stulecia.

Jakub Kamiński staje się tym samym kolejnym reprezentantem Polski w lidze portugalskiej. Dotychczas świetną reklamę polskiej myśli szkoleniowej robiło nasze trio z FC Porto. Już teraz możemy być pewni, że rywalizacja o mistrzostwo Portugalii Kamińskiego z Janem Bednarkiem, Jakubem Kiwiorem i Oskarem Pietuszewskiego będzie wzbudzała ogromne zainteresowanie.

Jakub Kamiński i Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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