Reprezentant Polski coraz bliżej hitu, miliony za piłkarza. Słynna liga stanie otworem

Sebastian Szymański po pobycie w Feyenoordzie Rotterdam (w ramach wypożyczenia z Dinama Moskwa) trafił w 2023 roku do Fenerbahce i przez długi czas jego współpraca z klubem układała się bez zarzutu.

W ostatnich miesiącach jednak widać było coraz wyraźniej, że Polak schodzi w Stambule na dalszy plan i teraz już jest czymś oczywistym, że jeśli chce on zaliczać więcej minut na boisku, to po prostu musi zmienić barwy. Chętnych na szczęście nie brakuje.

Sebastian Szymański blisko nowego klubu. Kilkanaście milionów euro za Polaka

Nie tak dawno pojawiły się chociażby wieści, że Fenerbahce miało odrzucić opiewającą na dziewięć mln euro ofertę PSV Eindhoven za Szymańskiego, a jednocześnie pojawiły się też liczne tropy łączące gracza z co najmniej kilkoma francuskimi klubami.

Mowa tu chociażby o RC Lens, Olympique Lyon czy Olympique Marsylia, ale wygląda na to, że w tym swoistym wyścigu na pierwszej pozycji plasuje się obecnie Stade Rennais. Ważne wiadomości w tym kontekście podał Matteo Moretto z dziennika "Marca":

"Stade Rennais i Fenerbahce są bliskie porozumienia w sprawie Sebastiana Szymańskiego za kwotę 11 milionów euro plus premie" - padło na profilu dziennikarza w portalu X. Tym samym cała saga zdaje się zmierzać do szczęśliwego zakończenia.

Stade Rennais puka do drzwi ścisłej czołówki Ligue 1

"Czerwono-Czarni" to na ten moment szósta drużyna Ligue 1, mająca w swym dorobku równe 30 punktów. Podopieczni trenera Habiba Beye w ten weekend odpoczywali od ligowych zmagań, występując za to w Pucharze Francji, w którym ograli drużynę Chantilly 3:1 i awansowali do 1/8 finału. Spotkanie przesiedział na ławce Przemysław Frankowski, który w SR przebywa obecnie na wypożyczeniu z Galatasaray.

