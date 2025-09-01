Reprezentant Polski bohaterem transferowego hitu. Klamka zapadła, tuż przed meczami kadry

1 września rozpoczęło się oficjalnie zgrupowanie reprezentacji Polski przed kolejnymi meczami "Biało-Czerwonych" w eliminacjach MŚ 2026. Nowy selekcjoner kadry, Jan Urban, podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przyznał, że nie wszyscy jego podopieczni byli w stanie o czasie stawić się w Katowicach.

Pewne opóźnienie - za wiedzą trenera - wyniknęło w sprawie Jakuba Kiwiora, który od dłuższego czasu był przymierzany do opuszczenia londyńskiego Arsenalu i pierwszego dnia miesiąca wciąż był zaangażowany w domykanie swych przenosin na ostatni guzik. W końcu, w godzinach wieczornych, w sprawie defensora nadszedł oficjalny komunikat.

Jakub Kiwior oficjalnie "Smokiem". Polak trafił do FC Porto

Kiwior przenosi się do FC Porto - a więc ekipy, która nie tak dawno pozyskała także innego Polaka, Jana Bednarka. Tym samym obaj panowie będą współpracować w obronie nie tylko na poletku reprezentacyjnym, ale i w Primeira Liga.

25-latek, który jako "Smok" będzie występować z numerem czwartym na plecach, na Estadio do Dragao trafił w ramach rocznego wypożyczenia z opcją wykupu. Tym samym trwająca od dobrych kilku tygodni saga została domknięta.

Wielkie wyzwania przed Kiwiorem. Najpierw gra dla kadry, potem debiut w nowej lidze

Kiwior może więc ze spokojem dołączyć do reszty "Orłów" - kadra już niebawem zmierzy się w Rotterdamie z Holandią (4 września), a następnie podejmie na Stadionie Śląskim Finlandię (7 września). Obie te potyczki będą arcyważne w kontekście walki o mundial.

Potencjalny debiut defensora w Portugalii może nastąpić 13 września, kiedy to Porto spróbuje swoich sił w lidze z maderskim CD Nacional. Zawodnicy trenera Francesco Farioliego jak dotychczas uzbierali komplet punktów w czterech spotkaniach bieżącego sezonu i liderują tabeli.

