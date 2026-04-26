Reprezentanci Polski dołączają do akcji. Wielkie wpłaty, blisko 250 tysięcy dla dzieci

Rafał Sierhej

17 kwietnia 2026 roku rozpoczęła się historyczna akcja. Tego dnia swojego streama na platformie YouTube zaczął Piotr Garkowski znany jako "Łatwogang". Po niespełna dziewięciu dniach influencer zebrał ponad 150 milionów złotych na rzecz fundacji Cancer Fighters. W akcję zaangażowani są na dużą skalę sportowcy, w tym reprezentanci Polski w piłce nożnej. Piotr Zieliński i Marcin Bułka wpłacili niespełna 250 tysięcy złotych.

Marcin Bułka, Piotr Zieliński i Łukasz Skorupski
Marcin Bułka, Piotr Zieliński i Łukasz Skorupski

17 kwietnia Piotr Garkowski znany częściej jako "Łatwogang" rozpoczął akcję, która okazała się historyczna. Influencer zakładał, że celem jest zebranie może kilkuset tysięcy złotych, aby wesprzeć dzieci z fundacji Cancer Fighters. Napisać, że rzeczywistość przekroczyła oczekiwania, to jak nic nie napisać.

Transmisja "Słucham 9 dni dissu na raka żeby pomóc dzieciom z Fundacji Cancer Fighters" w szczytowym momencie zebrała niespełna 1,2 miliona oglądających osób, a influencer zebrał dla dzieci ponad 150 milionów złotych. Nie byłoby prawdopodobnie takiego wyniku bez zaangażowania osób o wielkiej rozpoznawalności.

W tym gronie nie zabrakło oczywiście polskich sportowców na czele z Robertem Lewandowskim, Wojciechem Szczęsnym i Igą Świątek. Oprócz tego swoje cegiełki do zebranych kilkuset milionów złotych dołożyli się także inni reprezentanci Polski. Mowa o Piotrze Zielińskim i Marcinie Bułce.

Obaj panowie zdecydowali się wesprzeć całą akcję wielkimi kwotami. Pomocnik Interu Mediolan wpłacił na rzecz pomocy dzieciom aż 140 tysięcy złotych. Z kolei wracający do zdrowia bramkarz reprezentacji Polski przekazał na wsparcie dzieci kwotę rzędu stu tysięcy złotych.

Trzy osoby pozują parami na tle wydarzeń, dwie z nich ubrane elegancko w wieczorowych strojach, a jedna siedzi pośrodku w kolorowym, ludowym żakiecie, otoczona dekoracją z kwiatami.
kobieta z długimi ciemnymi włosami w białej sukience w czarne kropki trzyma mikrofon i śpiewa na tle niebieskiej ściany, w lewym górnym rogu umieszczone jest okrągłe zdjęcie dwóch uśmiechniętych mężczyzn
Dwóch piłkarzy w białych koszulkach reprezentacji Polski na boisku, jeden z nich odwrócony tyłem z widocznym nazwiskiem Lewandowski, drugi spogląda w bok, skupiony wyraz twarzy.
