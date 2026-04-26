Reprezentanci Polski dołączają do akcji. Wielkie wpłaty, blisko 250 tysięcy dla dzieci

17 kwietnia Piotr Garkowski znany częściej jako "Łatwogang" rozpoczął akcję, która okazała się historyczna. Influencer zakładał, że celem jest zebranie może kilkuset tysięcy złotych, aby wesprzeć dzieci z fundacji Cancer Fighters. Napisać, że rzeczywistość przekroczyła oczekiwania, to jak nic nie napisać.

Transmisja "Słucham 9 dni dissu na raka żeby pomóc dzieciom z Fundacji Cancer Fighters" w szczytowym momencie zebrała niespełna 1,2 miliona oglądających osób, a influencer zebrał dla dzieci ponad 150 milionów złotych. Nie byłoby prawdopodobnie takiego wyniku bez zaangażowania osób o wielkiej rozpoznawalności.

W tym gronie nie zabrakło oczywiście polskich sportowców na czele z Robertem Lewandowskim, Wojciechem Szczęsnym i Igą Świątek. Oprócz tego swoje cegiełki do zebranych kilkuset milionów złotych dołożyli się także inni reprezentanci Polski. Mowa o Piotrze Zielińskim i Marcinie Bułce.

Obaj panowie zdecydowali się wesprzeć całą akcję wielkimi kwotami. Pomocnik Interu Mediolan wpłacił na rzecz pomocy dzieciom aż 140 tysięcy złotych. Z kolei wracający do zdrowia bramkarz reprezentacji Polski przekazał na wsparcie dzieci kwotę rzędu stu tysięcy złotych.

