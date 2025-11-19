Partner merytoryczny: Eleven Sports

Reprezentacja Urbana pod ostrzałem, Hajto odpowiada selekcjonerowi, bez litości

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Po świetnym występie reprezentacji Polski z Holandią, piłkarze Jana Urbana nie popisali się w starciu z Maltą i do ostatniej chwili musieli drżeć o wynik. To, co na murawie pokazali biało-czerwoni szczególnie nie spodobało się Tomaszowi Hajto. Ekspert w rozmowie z Romanem Kołtoniem i Bożydarem Iwanowem podczas "Polsat Futbol Cast" odpowiedział Janowi Urbanowi i nie gryzł się w język.

Jan Urban i Tomasz Hajto
Jan Urban i Tomasz HajtoFOT. PIOTR KUCZA/FOTOPYK, YouTube/ Polsat Sport screenNewspix.pl

O ile Jan Urban nadal nie zaznał smaku porażki jako selekcjoner reprezentacji Polski, a dodatkowo dwukrotnie zremisował z Holandią 1:1, to jednak wydarzenia z meczu z Maltą mocno wpływają na to, jak postrzegana jest dziś kadra.

Pod adresem biało-czerwonych nie brakuje słów krytyki, a Tomasz Hajto nie jest w stanie zrozumieć, jak piłkarze Urbana mogli w zaledwie trzy dni przejść od formy z meczu z Holandią do tego, co pokazali na Ta' Qali.

Blisko kompromitacji z Maltą, a Hajto uderza w reprezentację. "Minimalnie nad Gibraltarem"

- Męczyliśmy się strasznie... Ja rozumiem narrację też trenera Urbana, że takie mecze mogą się zdarzać, ale można było to spotkanie w słabym stylu wygrać 2:0 i nie dopuścić Malty do żadnych sytuacji. A w tym meczu tych sytuacji było dużo i strzelają nam 2 bramki... - ocenił były reprezentant Polski.

Rumunia - San Marino. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

Szczególną uwagę były reprezentant Polski zwrócił przede wszystkim na postać Jakuba Kiwiora, który z Maltą zagrał bardzo źle. Sprokurowany rzut karny oraz spóźnienie w kluczowych sytuacjach sprawiło, że Maltańczycy do samego końca mieli nadzieję na korzystny rezultat.

- Naprawdę niektórzy zawodnicy zagrali poniżej swojego poziomu i jak wy się do tego odniesiecie, że można aż tak swój poziom obniżyć w ciągu 3 dni?! - dopytywał swoich rozmówców.

Bożydar Iwanow od razu wskazał, że za kadencji każdego selekcjonera zdarzają się spotkania, w których kadra "męczy się ze słabeuszami". Poziom naszego ostatniego rywala nie przekonał jednak Tomasza Hajto.

Cenię Litwę wyżej - z całym szacunkiem od Malty, bo Maltę to cenię gdzieś na poziomie "minimalnie nad Gibraltarem"
Tomasz Hajto w programie "Polsat Futbol Cast".

Teraz Polacy z niecierpliwością mogą czekać na losowanie par barażowych. Sensacyjna wygrana Szkotów z Danią sprawiła jednak, że kadra Jana Urbana będzie losowana z koszyka numer 2 i w razie awansu do finału baraży, będzie mierzyć się z rywalem z koszyków numer 1 i 4, gdzie znajdują się Włosi, Duńczycy, Ukraińcy oraz Turcja.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Lewandowski zrobił to po zwycięstwie z Maltą. Nagły powrót do Polski, miał ważny powód

Igor Szarek
Igor Szarek
Mężczyzna w średnim wieku w ciemnym garniturze gestykuluje energicznie na zielonym boisku piłkarskim, w tle rozmazana widownia oraz reklamy przy linii bocznej.
Jn Urban podczas meczu z FinlandiąGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Mężczyzna w eleganckim płaszczu i zawiązanym czerwonym krawatem stoi na murawie stadionu piłkarskiego, za nim tłum kibiców na trybunach wypełnionych żółtymi flagami i transparentami.
Tomasz HajtoBartek SytaEast News
Mężczyzna w szarym płaszczu i szaliku udziela wywiadu na stadionie, trzymając mikrofon Polsat Sport.
Tomasz HajtoGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja