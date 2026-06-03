Reprezentacja Polski w erze post-Lewandowski. Tuzin piłkarzy i wciąż są pytania

Wokół każdego selekcjonera w Polsce zawsze dzieje się to samo - początkowy spokój zaczyna ustępować miejsca najpierw nieśmiało pojawiającej się krytyce, a później narastającej. W przypadku Jana Urbana kwestionowanie jego decyzji zaczęło się na długo przed serią meczów z gorszymi wynikami - nawet jeśli nie była to "masówka", Internet i tak coraz był podpalany po powołaniach, nie mówiąc już o tym, co się działo, gdy selekcjoner gasił entuzjazm w kwestii Oskara Pietuszewskiego. Skoro pewne głosy zwątpienia dało się słyszeć, gdy było dobrze, teraz - gdy mecz z Nigerią był trzecim kolejnym bez zwycięstwa - pierwszy raz staną się zapewne otwartą krytyką. Przy czym wyciąganie zbyt daleko idących wniosków z meczów towarzyskich rozgrywanych w czasie wakacji - po prostu byłoby niepoważne.

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Tuzin sprawdzonych obrońców, a boimy się powołać jednego

Co nie zmienia faktu, że czerwiec nie został przez Jana Urbana wykorzystany w sposób optymalny, o czym sam selekcjoner wydaje się wiedzieć. W końcu sam zaczyna już przebąkiwać, że być może sposobem na poprawę gry w defensywie jest spróbowanie ustawienia z czwórką defensorów. Wymagałoby ono zastąpienia jednego z trójki środkowych stoperów przez dwóch bocznych obrońców. I chyba tylko Jan Urban zna odpowiedź na pytanie, dlaczego nie spróbował tej opcji właśnie teraz - gdy stawka meczów była żadna, a - jak twierdził po Ukrainie - złe wyniki były wkalkulowane w fazę testów. Te były przede wszystkim personalne, do pewnego stopnia taktyczne (zmienione ustawienie na Nigerię - pytanie, czy z sensem, skoro wymagało to przesunięcia świetnie grającego dotąd Jakuba Kamińskiego zza pleców napastnika na skrzydło), jednak wciąż nie dające odpowiedzi, co z tą czwórką z tyłu.

Jan Urban nie powołał żadnego nominalnego lewego obrońcy, bo twierdzi, że nie posiadamy takiego na poziomie reprezentacyjnym. Ale czy posiadamy trzeciego stopera "international level", by aż z takim uporem forsować tę taktykę? Fakty temu przeczą. Od czasu pierwszego meczu na Euro 2024 - czyli liczymy dokładnie dwa lata - poza Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem, których na środku defensywy dziś się nie kwestionuje, w reprezentacji Polski w meczach o punkty zagrało... ośmiu stoperów - Bartosz Salamon, Paweł Dawidowicz, Sebastian Walukiewicz, Kamil Piątkowski, Tomasz Kędziora, Mateusz Skrzypczak, Przemysław Wiśniewski (fenomenalny gol z Nigerią) i Jan Ziółkowski. Dwóch ostatnich zadebiutowało u Urbana, a selekcjoner korzystał jeszcze z Kędziory. Kolejni - na czele z Kacprem Potulskim (dziś debiutancka bramka) i Wojciechem Mońką - czekają na swoją szansę. Śmiało można zatem powiedzieć, że dwa lata dostarczyły nam tuzin stoperów (wliczając w ten rachunek Bednarka i Kiwiora), z których nie jesteśmy w stanie wybrać trzech stałych, a jednocześnie selekcjoner argumentuje brak lewego obrońcy brakiem przekonania co do jego odpowiedniego poziomu.

Jaka jest twarz tej kadry?

Oczywiście ustawienie nie jest jedynym problemem reprezentacji Polski. Możemy mówić też o erze post-Lewandowski, która zastała nas jeszcze podczas gry Roberta Lewandowskiego ("prawdziwy" Robert nigdy nie oddałby takiego strzału w sytuacji sam na sam, jaki oddał ten "obecny"). Możemy też dodać niewielką liczbę naprawdę wartościowych zmienników. Wspomnieć o naiwności, która kosztuje nas gole lub nawet awanse na turnieje (konkretnie na ten nadchodzący).

Jan Urban wyszedł najwidoczniej z założenia, że pierwszy ze sparingów poświęci na masowe testy, a w drugim będzie trzymał na boisku galowy skład tak długo, jak tylko się da. Nietypowe jak na mecz towarzyski, choć znane z przeszłości. Podobny manewr zastosował kiedyś Jerzy Brzęczek, który szeroko krytykowany za brak wyników i odpowiedniego stylu, postanowił rozegrać mecz towarzyski z Czechami, jakby jego stawką była jego posada. Mimo że Czesi testowali na potęgę, i tak wtedy przegraliśmy. Tu od takiego scenariusza uchronił nas strzał życia Wiśniewskiego.

Trudno mieć po tym towarzyskim dwumeczu poczucie, że Jan Urban poznał odpowiedzi na wszystkie pytania, które chciał mieć odszyfrowane.

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