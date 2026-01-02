Reprezentacja Polski skreślona przed barażami. Czarny scenariusz dla Urbana

Dokładnie 11 czerwca rozpoczną się mistrzostwa świata 2026, które rozegrane zostaną na stadionach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Po raz pierwszy w historii na turnieju udział weźmie 48 zespołów. Zdecydowana część uczestników jest już znana, ale m.in. w strefie europejskiej do rozegrania pozostały baraże o awans. To będzie ostatnia szansa dla reprezentacji Polski, żeby zagrać na mistrzostwach.

Podopieczni Jana Urbana zmagania w fazie grupowej eliminacji zakończyli na drugim miejscu i dzięki temu mogli przedłużyć nadzieje na awans. Do zdobycia biletów na mundial pozostały dwa kroki. W starciu półfinałowym biało-czerwoni zmierzą się z Albanią i to spotkanie rozegrane zostanie na PGE Narodowym. Jeśli Polacy wyeliminują zespół z Bałkanów, w finale baraży zagrają ze Szwecją albo Ukrainą.

Radosław Kałużny nie wierzy w sukces kadry. Skreślił reprezentację przed barażami

Droga na mistrzostwa nie jest łatwa, ale losowanie mogło być trudniejsze. Na razie wśród kibiców panuje umiarkowany optymizm i przede wszystkim podkreśla się jedno - zdecydowanie trudniejsze zadanie czeka na Polaków w finale barażów. Podobnego zdania jest były reprezentant Polski, Radosław Kałużny. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" skreślił jednak kadrę Urbana i stwierdził, że ta nie pojedzie na tegoroczny mundial.

"Niestety jakoś tego nie widzę. Wiadomo, że jak każdy normalny Polak zawsze życzę kadrze dobrze, lecz uważam, że po pokonaniu pierwszej przeszkody, czyli Albanii, strącimy poprzeczkę w drugiej próbie i odpadniemy z Ukrainą albo ze Szwecją" - ocenił biły piłkarz. "Wiem, że kilka naszych meczów mogło natchnąć jako takim optymizmem, jak remisy z Holendrami, lecz dla równowagi mordowaliśmy się z Maltą" - motywował swoją ocenę.

Zdaniem Kałużnego czarnym koniem naszej ścieżki barażowej jest Szwecja. Były piłkarz stwierdził, że Skandynawowie mają w swoich szeregach klasowych zawodników, którzy będą w stanie obudzić się po gorszym okresie. Baraże odbędą się w dniach 26 i 31 marca, a pierwszy gwizdek w starciu Polska - Albania usłyszymy o godzinie 20:45.

