Reprezentacja Polski pozna potencjalnych rywali w barażach. Tych przeciwników już są pewni

Wymęczone zwycięstwo z Maltą sprawiło, że Polaków z koszyka nr 1 nie wypchnie już Walia, która gra dzisiaj. Są jednak inne scenariusze, które mogą to sprawić. Wystarczy, że ziści się jeden i Polacy trafią do drugiego koszyka. Stanie się tak, jeśli Austria przegra z Bośnią i Hercegowiną, lub Dania ulegnie Szkocji, lub Szwajcaria przegra z Kosowem sześcioma bramkami. Generalnie faworytami są Austriacy, Duńczycy czy Szwajcarzy, ale w piłce nożnej niespodzianek nie brakuje.

Oczywiście dla reprezentacji Polski korzystniejszy jest pierwszy koszyk przed losowaniem barażów. Wtedy trafi na zespół z koszyka nr 4, czyli drużyny, które dostały się do play off dzięki występom w Lidze Narodów. Baraże składają się z półfinału i finału. W ewentualnym finale Polacy zagrają wtedy z lepszym z pary dwóch drużyn skojarzonych z koszyków nr 2 i nr 3.

Znane są już trzy reprezentacje, które na pewno będą w koszyku nr 4. Polacy mogą trafić na Rumunię, Szwecję lub Irlandię Północną. Czwartym rywalem, w zależności od dzisiejszych wyników, będzie Irlandia lub Walia. To oznaczałoby, że Biało-czerwoni mogą trafić na dwóch przeciwników, z którym mierzyli się w barażach do ostatnich dużych turniejów. Ze Szwecją wygrali walkę o awans na mistrzostwa świata w Katarze, a z Walią o Euro 2024.

Jeśli jednak piłkarze trenera Jana Urbana spadną do koszyka nr 2, będą mierzyli się w półfinale barażów z zespołem z koszyka nr 3. Tu rywale wydają się "na papierze" nawet słabsi niż w koszyku nr 4. Za to wtedy w finale będzie czekał raczej dużo silniejszy przeciwnik (z pary z koszyka nr 1 - koszyka nr 4). Na sto procent w koszyku nr 3 jest reprezentacja Albanii, z która akurat Polacy ostatnio przegrali walkę w grupie eliminacyjnej o Euro 2024. Niemal na pewno w tym koszyku znajdą się też Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo. Czwartym zespołem będzie Irlandia lub Macedonia Północna.

W obu przypadkach reprezentacja Polski półfinału barażów zagra u siebie. Gospodarze finału wyłoni losowanie.

