PZPN z dumą ogłasza. Możliwy hit w Polsce. Jest komunikat UEFA

- Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) ogłosiła oficjalne kandydatury do organizacji finałów Ligi Konferencji UEFA w latach 2028 i 2029. Wśród zgłoszonych miast znalazł się również Gdańsk, z propozycją rozegrania finałowego meczu na Polsat Plus Arenie. Polski Związek Piłki Nożnej zgłosił gotowość do organizacji finału w jednym z tych dwóch terminów - w zależności od decyzji UEFA - przekazał w piątkowym komunikacie Polski Związek Piłki Nożnej.

Wielokrotnie udowodniliśmy, że potrafimy perfekcyjnie organizować wydarzenia piłkarskie najwyższej rangi. Chcemy, by Gdańsk ponownie stał się areną finałowych emocji i miejscem, gdzie futbol łączy kibiców z całej Europy

W ostatnich latach na naszych stadionach byliśmy już świadkami kilku kluczowych rozstrzygnięć w pucharach rozgrywanych pod egidą UEFA. W tym roku we Wrocławiu Chelsea została triumfatorem właśnie Ligi Konferencji, przed rokiem Real Madryt pokonał Atalantę w Superpucharze Europy, a w 2015 roku w Warszawie i w 2021 roku w Gdańsku miał miejsce finał Ligi Europy.

Polska może zorganizować finał Ligi Konferencji w 2028 lub 2029 roku

Czy Gdańsk kolejny raz dostąpi zaszczytu organizacji finału europejskich rozgrywek? Decyzja w tej sprawie ma zapaść jesienią przyszłego roku. UEFA ogłosi wówczas, kto ugości finał Ligi Konferencji zarówno w sezonie 2027/2028, jak i 2028/2029.

W najbliższym czasie natomiast do biur UEFA trafić musi ostateczna dokumentacja aplikacyjna. Później pozostaje już tylko czekać na werdykt europejskiej federacji.

PZPN przypomina także, że Polska stara się również o prawo organizacji mistrzostw Europy kobiet w 2029 roku. Gospodarz tej imprezy zostanie wyłoniony już 3 grudnia tego roku.

Aleksander Ceferin, prezydent UEFA FABRICE COFFRINI / AFP AFP

Cezary Kulesza Lukasz Gdak East News