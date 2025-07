PZPN wypuścił komunikat ws. Urbana. Nie ma żadnych wątpliwości

Reprezentacja Polski w ostatnich latach niestety nadspodziewanie często zmienia selekcjonerów. Żaden z trenerów nie potrafił ustabilizować swojej pozycji w tej roli. Cezary Kulesza wciąż poszukuje swojego idealnego kandydata, który mógłby "zamurować" pozycję selekcjonera na kilka sezonów, jak w przeszłości zrobił to Adam Nawałka.

Przez pewien, dość krótki okres, wydawało się, że być może Michał Probierz okaże się takim idealnym kandydatem. Nic bardziej mylnego, kadencja byłego trenera Jagiellonii Białystok ostatecznie będzie raczej oceniana dość jednoznacznie negatywna i zakończyła się podaniem do dymisji ze strony byłego już selekcjonera naszej kadry.

Na tej jednym z głównych tematów było to, jak nowy selekcjoner zajmie się tematem gry w kadrze Roberta Lewandowskiego i czy planuje Urban planuje szybką podróż do Barcelony, aby spotkać się z "Lewym". Selekcjoner oczywiście jednoznacznie o swoich planach nie opowiadał, ale dał do zrozumienia, że rozmowa z Lewandowskim na pewno się odbędzie. Wiemy już na pewno, że niebawem Urban będzie gościem specjalnym na jednym z dużych wydarzeń, o czym poinformował PZPN.