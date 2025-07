PZPN wybiera selekcjonera. Padło właśnie nazwisko Peszki. W sieci aż huczy

W sobotę minie dokładnie miesiąc od dymisji Michała Probierza . Prezes Cezary Kulesza nie wskazał jeszcze jego następcy, chociaż zdążył już oznajmić, że wie, kto nim zostanie. Dlaczego zwleka z ogłoszeniem nazwiska? Ta kwestia pozostaje do końca niewyjaśniona.

"Panowie błagam o litość, przed nim jest Sławek Peszko. My to robimy jaja, mówiąc, że on jest kandydatem na selekcjonera" - napisał były reprezentant Polski na platformie X.