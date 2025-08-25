PZPN uległ pod naporem pytań. Ogłoszono datę i godzinę. Jest oficjalny komunikat

"Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosi listę zawodników powołanych na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski w piątek, 29 sierpnia o godzinie 12:00" - to treść komunikatu wydanego przez PZPN w poniedziałkowe popołudnie.

Dla Urbana będą to pierwsze selekcjonerskie nominacje. Funkcję szefa kadry pełni od 16 lipca tego roku. Zastąpił na zaszczytnej funkcji Michała Pobierza, który rozstał się z drużyną narodową po eliminacyjnej porażce z Finlandią (1:2 w Helsinkach).

Urban ogłosi w piątek premierowe nominacje. Zadebiutuje wyjazdowym starciem z Holandią

Kibiców interesuje przede wszystkim najbliższa przyszłość Roberta Lewandowskiego jako reprezentanta kraju. Najlepszy polski snajper ogłosił rezygnację z gry w biało-czerwonych barwach po tym, jak Probierz odebrał mu kapitańską opaskę. Warunkiem powrotu do kadry była zmiana selekcjonera.

Wszystko wskazuje na to, że "Lewy" znajdzie się na wyczekiwanej liście powołań. W miniony weekend rozegrał kilkanaście minut w ligowej potyczce z Levante, wygranej przez Barcelonę 3:2. Po kontuzji mięśnia dwugłowego nie ma już śladu.

Wiadomo jednak, że Urban nie będzie mógł skorzystać z kompletu graczy, których w ostatnich tygodniach bacznie obserwował. Pewne są absencje Jakuba Modera i Mateusza Wieteski. Pomocnik Feyenoordu Rotterdam zmaga się z urazem pleców, z kolei defensor Kocaelisporu w klubowym debiucie zerwał więzadła krzyżowe i w tym roku na murawę już nie wróci.

We wrześniu drużyna narodowa rozegra dwa spotkania o punkty el. MŚ. Najpierw zmierzy się w gościnie z Holandią (4.09), a trzy dni później stanie do rewanżu z Finlandią (Stadion Śląski w Chorzowie). Zgrupowanie kadry rozpoczyna się dokładnie za tydzień.

