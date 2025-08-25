PZPN uległ pod naporem pytań. Ogłoszono datę i godzinę. Jest oficjalny komunikat
Emocje związane z inauguracją sezonu 2025/26 już za nami. Teraz uwaga kibiców koncentruje się powoli na wrześniowej odsłonie eliminacji MŚ. Wszyscy czekają na premierową listę powołań selekcjonera Jana Urbana. Już wiadomo, kiedy jego decyzje zostaną podane do publicznej wiadomości. W oficjalnym komunikacie PZPN informuje, że kadrę na kwalifikacyjne potyczki z Holandią i Finlandią poznamy w najbliższy piątek o godz. 12:00.
"Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosi listę zawodników powołanych na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski w piątek, 29 sierpnia o godzinie 12:00" - to treść komunikatu wydanego przez PZPN w poniedziałkowe popołudnie.
Dla Urbana będą to pierwsze selekcjonerskie nominacje. Funkcję szefa kadry pełni od 16 lipca tego roku. Zastąpił na zaszczytnej funkcji Michała Pobierza, który rozstał się z drużyną narodową po eliminacyjnej porażce z Finlandią (1:2 w Helsinkach).
Urban ogłosi w piątek premierowe nominacje. Zadebiutuje wyjazdowym starciem z Holandią
Kibiców interesuje przede wszystkim najbliższa przyszłość Roberta Lewandowskiego jako reprezentanta kraju. Najlepszy polski snajper ogłosił rezygnację z gry w biało-czerwonych barwach po tym, jak Probierz odebrał mu kapitańską opaskę. Warunkiem powrotu do kadry była zmiana selekcjonera.
Wszystko wskazuje na to, że "Lewy" znajdzie się na wyczekiwanej liście powołań. W miniony weekend rozegrał kilkanaście minut w ligowej potyczce z Levante, wygranej przez Barcelonę 3:2. Po kontuzji mięśnia dwugłowego nie ma już śladu.
Wiadomo jednak, że Urban nie będzie mógł skorzystać z kompletu graczy, których w ostatnich tygodniach bacznie obserwował. Pewne są absencje Jakuba Modera i Mateusza Wieteski. Pomocnik Feyenoordu Rotterdam zmaga się z urazem pleców, z kolei defensor Kocaelisporu w klubowym debiucie zerwał więzadła krzyżowe i w tym roku na murawę już nie wróci.
We wrześniu drużyna narodowa rozegra dwa spotkania o punkty el. MŚ. Najpierw zmierzy się w gościnie z Holandią (4.09), a trzy dni później stanie do rewanżu z Finlandią (Stadion Śląski w Chorzowie). Zgrupowanie kadry rozpoczyna się dokładnie za tydzień.