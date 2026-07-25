PZPN reaguje na decyzję Fabiańskiego. Łzy bramkarza, wracają sceny sprzed lat

Jeden z najlepszych polskich golkiperów w historii na długo zostanie zapamiętany nie tylko w ojczyźnie, ale przede wszystkim w Wielkiej Brytanii. Kostrzynianin na Wyspach przywdziewał między innymi barwy Swansea, Arsenalu czy West Hamu. To właśnie w barwach ostatniego z wymienionych klubów dwukrotnie ogłaszał rozstanie z futbolem. We wrześniu 2025 dał się namówić na powrót, dziś natomiast podjął nieodwołalną decyzję.

"Po tylu niezapomnianych latach nadszedł moment, by zamknąć najpiękniejszy rozdział mojego życia (...) Odkąd pamiętam, piłka nożna była moją pasją, celem i domem. (...) Od dziś moją misją jest oddać piłce to, co ona dała mi. Chcę inspirować, rozwijać i wspierać kolejne pokolenia bramkarzy, pomagając im uwierzyć w siebie i spełniać marzenia - tak jak ja kiedyś spełniłem moje" - napisał między innymi na instagramowym koncie.

Nie tylko PZPN. West Ham United również dziękuje Fabiańskiemu za karierę

W komentarzach natychmiast pojawiły się znane nazwiska. Ślad po sobie zostawili choćby Kamil Grosicki, Jan Bednarek czy Kamil Glik. "Legenda", "Dziękujemy" - to najczęściej powtarzające się słowa. Kilka godzin później do akcji ruszył natomiast Polski Związek Piłki Nożnej. Na oficjalnej stronie udostępniono wzruszające wideo przedstawiające kulisy potyczki "Biało-Czerwonych" z San Marino z 2021 roku. To właśnie wtedy Łukasz Fabiański pożegnał się z narodowymi barwami.

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Tego dnia nie brakowało łez oraz specjalnych podziękowań w szatni. "Jego pierwszy występ z orzełkiem na piersi przypadł na spotkanie z Arabią Saudyjską w marcu 2006 roku, gdy w końcówce meczu zastąpił Jerzego Dudka. Z kadrą narodową uczestniczył w trzech wielkich turniejach. W 2016 roku selekcjoner Adam Nawałka powołał go na UEFA EURO 2016 we Francji, gdzie reprezentacja Polski dotarła aż do ćwierćfinału" - wspomniała federacja najważniejsze momenty popularnego "Fabiana" z orzełkiem na piersi.

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"Na zawsze część rodziny West Ham. Ciesz się emeryturą, Fab" - czytamy natomiast na profilu "Młotów" na platformie X. "Nasz najlepszy bramkarz w historii" - odważnie napisał nawet jeden z internautów. "Niesamowity zawodnik, niesamowity człowiek" - wtórował mu inny.

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Łukasz Fabiański Beata Zawadzka East News

Łukasz Fabiański AFP

Łukasz Fabiański MI NEWS / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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