Niewiele ponad dwa tygodnie dzielą reprezentację Polski od rozpoczęcia ostatniego etapu walki o awans na mistrzostwa świata w USA, Meksyku oraz Kanadzie. Kadra Jana Urbana po zajęciu drugiego miejsca w swojej grupie eliminacyjnej musi grać w dwuetapowych barażach o awans.

W półfinale "biało-czerwoni" zmierzą się w Warszawie z Albanią. Jest to doskonale znany kibicom przeciwnik, z którym Polacy mierzyli się w ostatnich eliminacjach do ME. W przypadku wygranej z Albanią Polaków czeka finałowe starcie z lepszym z pary Ukraina - Szwecja. Bez względu na wynik "biało-czerwoni" to spotkanie rozegrają na wyjeździe - w hiszpańskiej Walencji albo Sztokholmie. Podobnie będzie z ewentualnym meczem towarzyskim, który odbędzie się w przypadku klęski z Albanią.

Zwycięzca "polskiej" ścieżki barażowej na mistrzostwach świata trafi do grupy F, w której są już Holandia, Japonia oraz Tunezja. To właśnie z przedstawicielem afrykańskiej federacji Polacy mogą zagrać inauguracyjny mecz.

PZPN zdradza. To wtedy Jan Urban ogłosi powołania do kadry

Kibice polskiej reprezentacji spekulują, którzy zawodnicy znajdą się w gronie wybrańców Jana Urbana. Oczywistym kandydatem jest brylujący w barwach FC Porto Oskar Pietuszewski. 17-latek dotychczas występował tylko w młodzieżowej kadrze Jerzego Brzęczka. Dziennikarze przewidują jednak, że były zawodnik Jagiellonii Białystok już w marcu otrzyma szansę debiutu w seniorskiej reprezentacji.

Powołania Urbana zostaną oficjalnie ogłoszone w piątek 20 marca w godzinach popołudniowych. Informację w rozmowie z Polską Agencją Prasową potwierdził Emil Kopański, wieloletni pracownik Departamentu Komunikacji i Mediów PZPN, wybrany przez związek w grudniu 2023 roku na nowego rzecznika reprezentacji Polski.

Kopański na łamach PAP opowiedział o specyfice nadchodzącego zgrupowania reprezentacji Polski. Z taką sytuacją w PZPN mają do czynienia niezwykle rzadko - Polacy kolejnego rywala poznają na pięć dni przed następnym starciem. Realia wymuszają na działaczach szybkie działania logistyczne, a także posiadanie więcej niż jednego planu.

- Wiele zależy od tego, z kim przyjdzie nam się zmierzyć w drugim spotkaniu. Boiska treningowe są zabezpieczone w obu opcjach - zarówno w przypadku meczu z Ukrainą, jak i ze Szwecją. Dokładny plan zostanie przedstawiony tuż po zakończeniu spotkania z Albanią, gdy będziemy mieli już pełną jasność - obwieścił Kopański.

Spotkanie Polaków z Albanią odbędzie się 26 marca o godzinie 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. Pięć dni później "biało-czerwoni" zagrają na wyjeździe z Ukrainą lub Szwecją. W zależności od wyniku meczu z Albanią będzie to albo finał baraży albo mecz towarzyski.

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Robert Lewandowski ERNEST KOLODZIEJ / 400MM.PL East News

Cezary Kulesza Lukasz Gdak East News

DJB: Jak ważna dla reprezentacji jest dyspozycja Kamińskiego? WIDEO Do jednej bramki POLSAT BOX GO