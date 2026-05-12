PZPN ogłosił ws. meczu Polska - Ukraina. Kluczowe wieści dla kibiców

Reprezentacja Polski w piłce nożnej niestety nie zdołała zakwalifikować się na najbliższy mundial, który odbędzie się w Kanadzie, USA oraz Meksyku - "Biało-Czerwoni" najpierw zajęli drugie miejsce w swojej grupie eliminacyjnej (za Holandią), co uniemożliwiło im bezpośredni awans na turniej, a potem nie zdołali też przedrzeć się na MŚ poprzez baraże, przegrywając w ich finale 2:3 ze Szwecją.

W nieodległej przyszłości podopieczni Jana Urbana jednak pojawią się na murawie dwukrotnie, biorąc udział w grach sparingowych, odpowiednio z Ukrainą oraz Nigerią. W przypadku pierwszej z tych potyczek PZPN wydał 12 maja specjalny komunikat.

Znamy godzinę meczu Polska - Ukraina. Sprawdzian "Biało-Czerwonych" już w końcówce maja

"Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że spotkanie towarzyskie reprezentacji Polski z Ukrainą, zaplanowane na 31 maja na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu, rozpocznie się o godzinie 17:30" - padło w oświadczeniu organizacji.

Warto nadmienić, że będzie to już drugi sparing "Orłów" z "Żółto-Niebieskimi" w ciągu ostatnich dwóch lat - poprzednio obie ekipy zmierzyły się w czerwcu 2024 r. w ramach przygotowań do mistrzostw Europy. Nasza kadra, dowodzona wówczas przez Michała Probierza, zatriumfowała wtedy 3:1 po trafieniach Walukiewicza, Zielińskiego i Romanczuka, przy jednym golu Artema Dowbyka.

Następny po współzawodnictwie Polska - Ukraina sparing ze wspominanymi już wcześniej Nigeryjczykami "Biało-Czerwoni" rozegrają 3 czerwca o godz. 20.45 na warszawskim PGE Narodowym. "Super Orły", podobnie jak Polacy oraz Ukraińcy, nie pojawią się na najbliższym mundialu.

Reprezentacja Polski zagra jesienią w Lidze Narodów

Najbliższe starcia o punkty zawodnicy selekcjonera Urbana rozegrają dopiero po wakacjach w ramach Ligi Narodów UEFA. Między wrześniem a listopadem zmierzą się oni po dwa razy z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią i... Szwecją, będzie to więc dogodna okazja na zrewanżowanie się "Trzem Koronom" za baraże MŚ.

