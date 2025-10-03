PZPN ogłosił powołania i się zaczęło. Żal po decyzji Urbana. "Krzywdząca"

Póki co polscy kibice absolutnie nie mogą narzekać na kadrę prowadzoną przez Jana Urbana. Po zmianie selekcjonera ekspresowo do reprezentacji wrócił Robert Lewandowski. I gwiazdor FC Barcelona wraz z kolegami wywalczył remis na trudnym terenie w Holandii, później natomiast drużyna zdobyła komplet punktów w konfrontacji przeciwko Finlandii. "Orły" chcą kontynuować serię spotkań bez porażki także w październiku. Trzeciego dnia tego miesiąca poznaliśmy listę piłkarzy, którzy niebawem przylecą do ojczyzny.

W zestawieniu dość niespodziewanie brakuje Oskara Pietuszewskiego. O tym młodym zawodniku ochoczo rozpisywali się ostatnio dziennikarze za sprawą dobrych występów w PKO BP Ekstraklasie. Wydawało się, że debiut na zgrupowaniu seniorskiej kadry jest w jego przypadku nieunikniony. Nastolatek jednak musi uzbroić się w cierpliwość. Spośród pomocników Jan Urban zaufaniem obdarzył za to między innymi Michała Skórasia czy Kacpra Kozłowskiego, którzy wracają do reprezentacji po przerwie.

Oskar Pietuszewski poczeka na debiut w seniorskiej kadrze. Eksperci niepocieszeni

Pominięcie utalentowanego gracza Jagiellonii nie przeszło bez echa w mediach społecznościowych. "Może to fanaberia, ale widziałbym w tej kadrze bardziej Błanika i Klicha niż Grosickiego i Kapustkę w obecnej dyspozycji. Frankowski też "ciekawy" - od ostatniego zgrupowania zagrał 45 minut. Za niego powinien być Pietuszewski" - napisał między innymi Jan Piekutowski z redakcji "meczyki.pl". "Najważniejsza jest pierwsza reprezentacja, dlatego właśnie Oskar Pietuszewski na dziś musi być właśnie tam. Szczególnie mając przed sobą takie spotkania w październiku. Bardzo krzywdząca decyzja o braku powołania" - dodał Tomasz Hatta z "igol.pl".

"Bez zaskoczeń i bez rewolucji, choć lekko martwi mnie brak dodatkowej "szóstki". Oskar Pietuszewski byłby fajnym uzupełnieniem w kadrze, ale wygląda na to, że będzie bardziej potrzebny reprezentacji U21" - to natomiast słowa Bartosza Wieczorka z TVP Sport. "Idealni rywale, by sprawdzić wyróżniających się w Ekstraklasie zawodników. Szkoda" - nie kryje żalu Mateusz Kalina z Eurosportu.

"Biało-Czerwoni" najbliższe spotkanie rozegrają 9 października. Wówczas na własnym obiekcie w meczu towarzyskim podejmą Nowozelandczyków. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

