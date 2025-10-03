PZPN ogłosił powołania i się zaczęło. Żal po decyzji Urbana. "Krzywdząca"
Nieubłaganie zbliża się drugie zgrupowanie reprezentacji Polski pod batutą Jana Urbana. PZPN o godzinie 12:00 ogłosił dziś listę zawodników, którzy za kilka dni zaprezentują się kibicom w narodowych barwach. Naturalnie wybory selekcjonera nie spodobały się wszystkim ekspertom. Ich uwagę zwrócił zwłaszcza brak jednego nazwiska. O tym piłkarzu zwłaszcza w ostatnich dniach zrobiło się bardzo głośno, lecz na debiut musi jeszcze poczekać.
Póki co polscy kibice absolutnie nie mogą narzekać na kadrę prowadzoną przez Jana Urbana. Po zmianie selekcjonera ekspresowo do reprezentacji wrócił Robert Lewandowski. I gwiazdor FC Barcelona wraz z kolegami wywalczył remis na trudnym terenie w Holandii, później natomiast drużyna zdobyła komplet punktów w konfrontacji przeciwko Finlandii. "Orły" chcą kontynuować serię spotkań bez porażki także w październiku. Trzeciego dnia tego miesiąca poznaliśmy listę piłkarzy, którzy niebawem przylecą do ojczyzny.
W zestawieniu dość niespodziewanie brakuje Oskara Pietuszewskiego. O tym młodym zawodniku ochoczo rozpisywali się ostatnio dziennikarze za sprawą dobrych występów w PKO BP Ekstraklasie. Wydawało się, że debiut na zgrupowaniu seniorskiej kadry jest w jego przypadku nieunikniony. Nastolatek jednak musi uzbroić się w cierpliwość. Spośród pomocników Jan Urban zaufaniem obdarzył za to między innymi Michała Skórasia czy Kacpra Kozłowskiego, którzy wracają do reprezentacji po przerwie.
Oskar Pietuszewski poczeka na debiut w seniorskiej kadrze. Eksperci niepocieszeni
Pominięcie utalentowanego gracza Jagiellonii nie przeszło bez echa w mediach społecznościowych. "Może to fanaberia, ale widziałbym w tej kadrze bardziej Błanika i Klicha niż Grosickiego i Kapustkę w obecnej dyspozycji. Frankowski też "ciekawy" - od ostatniego zgrupowania zagrał 45 minut. Za niego powinien być Pietuszewski" - napisał między innymi Jan Piekutowski z redakcji "meczyki.pl". "Najważniejsza jest pierwsza reprezentacja, dlatego właśnie Oskar Pietuszewski na dziś musi być właśnie tam. Szczególnie mając przed sobą takie spotkania w październiku. Bardzo krzywdząca decyzja o braku powołania" - dodał Tomasz Hatta z "igol.pl".
"Bez zaskoczeń i bez rewolucji, choć lekko martwi mnie brak dodatkowej "szóstki". Oskar Pietuszewski byłby fajnym uzupełnieniem w kadrze, ale wygląda na to, że będzie bardziej potrzebny reprezentacji U21" - to natomiast słowa Bartosza Wieczorka z TVP Sport. "Idealni rywale, by sprawdzić wyróżniających się w Ekstraklasie zawodników. Szkoda" - nie kryje żalu Mateusz Kalina z Eurosportu.
"Biało-Czerwoni" najbliższe spotkanie rozegrają 9 października. Wówczas na własnym obiekcie w meczu towarzyskim podejmą Nowozelandczyków. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.