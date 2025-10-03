Partner merytoryczny: Eleven Sports

PZPN ogłosił powołania i się zaczęło. Żal po decyzji Urbana. "Krzywdząca"

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Nieubłaganie zbliża się drugie zgrupowanie reprezentacji Polski pod batutą Jana Urbana. PZPN o godzinie 12:00 ogłosił dziś listę zawodników, którzy za kilka dni zaprezentują się kibicom w narodowych barwach. Naturalnie wybory selekcjonera nie spodobały się wszystkim ekspertom. Ich uwagę zwrócił zwłaszcza brak jednego nazwiska. O tym piłkarzu zwłaszcza w ostatnich dniach zrobiło się bardzo głośno, lecz na debiut musi jeszcze poczekać.

Jan Urban
Jan UrbanFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Póki co polscy kibice absolutnie nie mogą narzekać na kadrę prowadzoną przez Jana Urbana. Po zmianie selekcjonera ekspresowo do reprezentacji wrócił Robert Lewandowski. I gwiazdor FC Barcelona wraz z kolegami wywalczył remis na trudnym terenie w Holandii, później natomiast drużyna zdobyła komplet punktów w konfrontacji przeciwko Finlandii. "Orły" chcą kontynuować serię spotkań bez porażki także w październiku. Trzeciego dnia tego miesiąca poznaliśmy listę piłkarzy, którzy niebawem przylecą do ojczyzny.

W zestawieniu dość niespodziewanie brakuje Oskara Pietuszewskiego. O tym młodym zawodniku ochoczo rozpisywali się ostatnio dziennikarze za sprawą dobrych występów w PKO BP Ekstraklasie. Wydawało się, że debiut na zgrupowaniu seniorskiej kadry jest w jego przypadku nieunikniony. Nastolatek jednak musi uzbroić się w cierpliwość. Spośród pomocników Jan Urban zaufaniem obdarzył za to między innymi Michała Skórasia czy Kacpra Kozłowskiego, którzy wracają do reprezentacji po przerwie.

Oskar Pietuszewski poczeka na debiut w seniorskiej kadrze. Eksperci niepocieszeni

Pominięcie utalentowanego gracza Jagiellonii nie przeszło bez echa w mediach społecznościowych. "Może to fanaberia, ale widziałbym w tej kadrze bardziej Błanika i Klicha niż Grosickiego i Kapustkę w obecnej dyspozycji. Frankowski też "ciekawy" - od ostatniego zgrupowania zagrał 45 minut. Za niego powinien być Pietuszewski" - napisał między innymi Jan Piekutowski z redakcji "meczyki.pl". "Najważniejsza jest pierwsza reprezentacja, dlatego właśnie Oskar Pietuszewski na dziś musi być właśnie tam. Szczególnie mając przed sobą takie spotkania w październiku. Bardzo krzywdząca decyzja o braku powołania" - dodał Tomasz Hatta z "igol.pl".

"Bez zaskoczeń i bez rewolucji, choć lekko martwi mnie brak dodatkowej "szóstki". Oskar Pietuszewski byłby fajnym uzupełnieniem w kadrze, ale wygląda na to, że będzie bardziej potrzebny reprezentacji U21" - to natomiast słowa Bartosza Wieczorka z TVP Sport. "Idealni rywale, by sprawdzić wyróżniających się w Ekstraklasie zawodników. Szkoda" - nie kryje żalu Mateusz Kalina z Eurosportu.

"Biało-Czerwoni" najbliższe spotkanie rozegrają 9 października. Wówczas na własnym obiekcie w meczu towarzyskim podejmą Nowozelandczyków. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Roman Kosecki: Dzisiaj z kulawą nogą wychodzę i gram lepiej od niektórych piłkarzy Legii. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Zobacz również:

Wojciech Szczęsny
Piłka nożna

Wojciech Szczęsny postawiony pod ścianą. Polak musiał wybierać. "Jestem troszkę dziwny"

Bartosz Nawrocki
Bartosz Nawrocki
Mężczyzna w okularach ubrany w ciemną marynarkę i granatową koszulę stoi na tle rozmytej publiczności, mając ręce w kieszeniach i poważny wyraz twarzy.
Jan UrbanSTANISLAW KLEPKA/ARENA AKCJIAFP/Newspix
Dwóch piłkarzy walczących o piłkę podczas meczu, jeden ubrany w żółto-czerwony strój klubowy, a drugi w biały komplet, w tle widownia oraz fragment stadionu.
Oskar Pietuszewski (z lewej) kontra Rafael CompriArtur ReszkoPAP
Mężczyzna w czerwonej kurtce reprezentacji Polski z herbem orzełka na piersi, trzyma ręce przy głowie w geście rozczarowania lub skupienia, w tle rozmyte trybuny stadionu.
Jan UrbanGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja