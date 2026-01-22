PZPN ogłasza ws. WOŚP, tak zachował się Kulesza. Jest komunikat

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już po raz 34. - i tym razem jako cel całej akcji wskazano "diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów" - a hasło tegorocznej inicjatywy brzmi "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

Jak co roku w przedsięwzięcie zaangażowało się również sporo stowarzyszeń i postaci związanych ze światem sportu - wsparcie dla WOŚP ogłosili m.in. Iga Świątek czy Anna i Robert Lewandowscy. 22 stycznia zaś w całym tym kontekście nadszedł specjalny komunikat ze strony PZPN.

PZPN wspiera WOŚP. Cezary Kulesza znów zaprosi zwycięzców licytacji do swojej loży na PGE Narodowym

Jak przekazano, piłkarska federacja w tym roku przekazała na aukcję dwa zaproszenia VIP do loży prezesa Cezarego Kuleszy na arcyważny dla reprezentacji Polski mecz z Albanią w ramach baraży o MŚ 2026. To jednak nie wszystko.

Rozwiń

W serwisie związku wyszczególniono, że oprócz wstępu do wspomnianej loży zwycięzcy licytacji wezmą udział w specjalnym oprowadzaniu po PGE Narodowym w ramach którego "zajrzą m.in. do szatni reprezentacji, a także odwiedzą najważniejsze i na co dzień niedostępne punkty stadionu". Dla triumfatorów szykowana jest także jeszcze specjalna niespodzianka.

Warto nadmienić, że PZPN podobne zaproszenia przekazał na aukcję WOŚP również rok temu, dodatkowo też można było wówczas wylicytować możliwość zjedzenia kolacji w gronie reprezentantów Polski. Dwa lata temu z kolei oprócz wstępu do VIP-owskiej loży pod wirtualny młotek trafiła także m.in. możliwość odbycia treningu z ówczesnym selekcjonerem, Michałem Probierzem.

Przed Polakami arcyważne wyzwanie. Ważą się losy ich awansu na mistrzostwa świata

Wspominany już mecz Polska - Albania odbędzie się na PGE Narodowym 26 marca o godz. 20.45. W przypadku sukcesu "Biało-Czerwonych" w tym starciu pięć dni później będą oni mogli podejść do barażowego finału, w którym zmierzą się z Szwecją lub Ukrainą. To już naprawdę ostatnia prosta walki o mundial...

Cezary Kulesza Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Cezary Kulesza Tomasz Jastrzebowski East News

Cezary Kulesza Mateusz Birecki/REPORTER East News

Djoković po awansie: „Przerwa między sezonami przyniosła efekty” Polsat Sport