Od poniedziałku trwa zgrupowanie reprezentacji Polski, która w najbliższych dniach powalczy o udział w nadchodzącym mundialu. Aby latem wystąpić na imprezie, najpierw trzeba pokonać Albanię na Stadionie Narodowym, a następnie rozprawić się z Ukraińcami lub Szwedami na wyjeździe.

Starcie z Albańczykami rozpocznie się o godz. 20:45, w czwartkowy wieczór. Jak się okazuje, tuż przed pierwszym gwizdkiem hymny obu państw zostaną odegrane w wyjątkowy sposób.

PZPN nawiązał współpracę ze Strażą Graniczną

"Polski Związek Piłki Nożnej nawiązał współpracę ze Strażą Graniczną" - przekazano w środę, przed południem. Co to oznacza?

"W siedzibie PZPN spotkali się prezes Cezary Kulesza oraz Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Robert Bagan. Tematem rozmów były wspólne inicjatywy oraz plany uhonorowania 35. rocznicy powołania Straży Granicznej przy okazji nadchodzącego meczu barażowego. Funkcjonariusze Straży Granicznej w trakcie ceremonii rozpoczęcia spotkania wniosą flagi narodowe, a hymny Polski i Albanii zostaną wykonane przez Orkiestrę Reprezentacyjną Straży Granicznej" - czytamy.

Związek wyjaśnił również motywację takiej decyzji. "Celem inicjatywy jest promowanie ważnych społecznie wartości - w szczególności szacunku dla munduru oraz biało-czerwonych barw"- odnotowano.

Niemal taki sam komunikat ukazał się na stronie Komendy Głównej Straży Granicznej.

To nie pierwszy raz, kiedy PZPN inicjuje podobne przedsięwzięcia. Jesienią zeszłego roku, podczas meczu z Finlandią (3:1) w eliminacjach mistrzostw świata hymny wykonywała Orkiestra Wojskowa z Bytomia.

Terence Atmane - Frances Tiafoe. SKRÓT. WIDEO Polsat Sport