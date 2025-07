PZPN i setki milionów złotych. Czym dokładnie zarządza Cezary Kulesza?

Kwoty pojawiające się w tekście zostały zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku.

Na początek kilka liczb. Przychody PZPN za poprzedni rok otarły się o rekordowe 500 mln zł - zabrakło dosłownie 2 mln, by dobić do tej granicy. Już sama ta liczba, bez analizy pozostałych, pokazuje, jakimi pieniędzmi obraca PZPN. Ale zerkamy dalej. Koszty prowadzenia takiego przedsiębiorstwa, jak PZPN są abstrakcyjnie wysokie - 455 mln zł kosztowała w 2024 działalność statutowa. 53,4 mln zł z tej kwoty to pieniądze, jakie PZPN otrzymał z Ministerstwa Sportu i Turystyki (całość musi być i była przeznaczona właśnie na działalność statutową, w tym przypadku, jak można się przynajmniej domyślać: piłkę młodzieżową). Jednocześnie można mówić o lekkim przykręceniu kurka z pieniędzmi, bo rok wcześniej MSiT przelało do PZPN o prawie 11 mln zł więcej, a swoje dorzuciło wówczas też Ministerstwo Edukacji (10 mln zł), które tym razem nie przekazało do PZPN nic.

Na wynagrodzenia pracowników administracyjno-biurowych i zarządu PZPN przeznaczył 9,4 mln zł. Trudno przypuszczać, by w tej kwocie zawierał się na przykład selekcjoner - którego pensja raczej wpada w koszty statutowe, czyli dokładnie tam, gdzie znajdują się koszty zgrupowań.

Zysk dzięki Euro. Co jak nie będzie awansu?

Zysk PZPN za 2024 rok to 31,8 mln zł, co jest kwotą znacznie wyższą, niż 12 miesięcy wcześniej - wtedy 4,5 mln zł. Powód jest prosty - w 2023 nie było wielkiego turnieju, a przed rokiem mieliśmy Euro 2024. Na przykładzie wielkich turniejów doskonale widać, o co - prócz sportowej chwały - toczy się gra. Jeśli nie będziemy awansować na mistrzostwa świata i Europy, coroczne bilanse nie będą tak napompowane, jak obecnie.

Żeby to pokazać, wystarczy zerknąć w przychody związane z Euro - tutaj widnieje kwota 56,4 mln zł. Przy 28,4 mln zł kosztów związanych z tym turniejem, PZPN dzięki skutecznie wykonywanym karnym w Cardiff wypracował z tego tytułu zysk 28 mln zł. Związek zarobił także na organizacji Superpucharu Europy na Stadionie Narodowym w Warszawie - konkretnie 3 mln zł "na czysto".

Jak łatwo policzyć, z tytułu tych dwóch spraw, mamy łącznie bliźniaczo podobny zysk do całego zysku, jaki wypracował PZPN. Zatem, gdyby nie Euro i Superpuchar, zysk związku zakręciłby się wokół zera, choć można się zastanawiać, czy rok nie byłby na minusie. Osiągnięcie celu sportowego (awansu na wielki turniej) zazwyczaj wiąże się z bonusami wypłacanymi przez sponsorów. W ubiegłym roku PZPN otrzymał w ramach przychodów z tytułu umów sponsorskich, reklamowych, marketingowych i praw telewizyjnych (w tym scentralizowanych praw UEFA) 219,9 mln zł. Prawie o 30 mln zł więcej, niż w roku bez Euro (wtedy 192,8 mln zł). Otwartym pytaniem pozostaje, jaka kwota widniałaby w tym miejscu, gdyby nie awans. Czy sprawozdanie finansowe nie wykazałoby wtedy minusa?

Łatwo natomiast odpowiedzieć na kolejne pytanie - czy nawet jeśli, to czy ten minus wyrządziłby krzywdę PZPN-owi? Niewielką. Fundusz własny związku to aktualnie 291 mln zł. PZPN wydaje się być zatem ustawiony na lata, dzięki swojej skuteczności na opisywanym polu. Finansową ekspansję rozpoczął Zbigniew Boniek, który po mrocznej kadencji Grzegorza Laty uczynił PZPN organizacją świetnie zarabiającą pieniądze, a następnie Cezary Kulesza nie tyle niczego nie popsuł, co jeszcze poprawił finansowe wyniki. Najstarsze sprawozdanie finansowe, jakie jest dostępne na stronach związku, pochodzi z 2021 roku, zatem pierwszego po zmianie prezesa. Wówczas fundusz własny wynosił 181,9 mln zł. Blisko 110 mln zł różnicy w cztery lata.

To za czasów Kuleszy PZPN podpisał największy kontrakt sponsorski w swojej historii - według mediów całościowo - zatem w latach 2023-2026 - warty między 134, a 170 mln zł (w zależności od wyników sportowych). Nie było tajemnicą, że obecny prezes PZPN bardzo dobrze żył z politykami poprzedniej władzy, co na pewno nie było bez znaczenia w negocjacji tamtej umowy. Kulesza mógł się przekonać, że jest to broń obosieczna - po dojściu do władzy ówczesnej opozycji, Orlen chciał rozwiązać umowę z PZPN. Ireneusz Fąfara, następca Daniela Obajtka na stanowisku prezesa koncernu, mówił o tym wprost na jednej z konferencji prasowych, zaznaczając jednak, że kontrakt jest tak skonstruowany, że jego przedwczesne terminowanie byłoby dla Orlenu niekorzystna. - Z umowy z PZPN nie możemy się wycofać. Ona jest tak skonstruowana, że jest praktycznie nierozwiązywalna. Nie znam szczegółów, ale analizowaliśmy taką możliwość kilka razy - zdradził.

Ale wracamy do aktualnego sprawozdania finansowego. Aktywa PZPN-u, czyli potocznie "ogół zasobów majątkowych, które firma lub osoba posiada i które przynoszą lub mogą przynieść w przyszłości korzyści ekonomiczne" to 362 mln zł. Mowa przede wszystkim o obligacjach długoterminowych, ale ze sprawozdania jasno wynika również, ile konkretnie PZPN ma pieniędzy na swoich kontach - jest to 7,3 mln zł. Można potraktować, że to kwota podręczna, "na drobne wydatki".

Co robić z tymi pieniędzmi?

Przy okazji wypłynięcia informacji o CV Garetha Southgate'a, jakie znalazło się na biurku Cezarego Kuleszy, pojawiła się dyskusja - czy PZPN stać na zatrudnienie takiego trenera. Odpowiedź brzmi: tak i nie.

Kwota, jaką Southgate miał zarabiać w angielskim związku, szacowana jest na 5 mln funtów rocznie. Do tego sztab - niech łącznie wygeneruje 2,5 mln funtów. Jeśli Anglik i jego ludzie nie chciałby zejść z tych zarobków, mówilibyśmy o kontrakcie wartym około 37 mln zł rocznie. PZPN udźwignąłby to finansowo, natomiast wiązałoby się to z przeznaczeniem na ten jeden cel… kwoty większej niż cały wypracowany zysk. I to w roku, w którym kadra awansowała na mistrzostwa Europy. Można sobie wyobrazić, jak bolesne nawet dla tak ogromnego budżetu, jakim dysponuje PZPN, byłoby płacenie trenerowi, jeśli ten nie wywalczy awansu na mundial. Prawdopodobnie stąd słowa rzucone przez Kuleszę - że byłby gotów zatrudnić tego selekcjonera, jeśli mu zagwarantuje wielki turniej. Ale nikt nie jest w stanie tego zrobić, więc… trzeba patrzeć na koszty.

W ostatnim czasie PZPN podpisał także list intencyjny ws. budowy ośrodka w Karczewie. Miałby to być dom reprezentacji przypominający francuskie Clairefontaine, czy angielskie St. George's Park. Z informacji, które przekazano mediom, na terenie kompleksu znalazłoby się:

osiem pełnowymiarowych boisk (naturalnych i sztucznych),

nowoczesny hotel dla reprezentacji (seniorskich i młodzieżowych),

centrum VAR i analizy wideo,

obiekty badawcze i szkoleniowe: laboratoria sportowe, siłownie, sale fizjoterapii,

strefy regeneracji: baseny, sauny, odnowa biologiczna,

hale treningowe do pracy w każdych warunkach atmosferycznych,

zaplecze edukacyjne - m.in. na potrzeby kursów dla trenerów i sędziów.

Przeznaczenie pieniędzy na ten cel wydaje się dużo sensowniejsze, niż miliony przekazywane selekcjonerowi przy ogromnej skali ryzyka braku awansu na mundial. Nawet jeśli szacunkowo wybudowanie ośrodka w Karczewie kosztowałoby wszystkie zasoby, jakie PZPN posiada (planowany koszt podobnej inwestycji w Otwocku miał sięgać 400 mln zł, teraz mogłoby być podobnie). Dlatego jest to pomysł realny, ale na kredyt (na przykład z zabezpieczeniem w postaci obligacji) bądź z pozyskaniem częściowym finansowaniem z zewnątrz. Pieniądze z ministerstwa sportu stały się ostatnio kością niezgody i ich ucięcie spowodowało upadek pomysłu z Otwockiem, ale tam mówiliśmy o dofinansowaniu ogromnym, sięgającym 300 mln zł, w dodatku podobno z brakiem poszanowania dla istotnych formalności przy takiej dotacji.

W praktyce oznacza to, że Cezary Kulesza informując o planach postawienia ośrodka w Karczewie, nie mówi o czymś nierealnym, jednak bez wsparcia z zewnątrz, czymś ryzykownym dla zachwiania związkowymi finansami. Czymś, co mogłoby wywołać poczucie utraty stuprocentowego bezpieczeństwa, które dziś PZPN ma.

Inne ciekawe liczby ze sprawozdania PZPN. Przychody:

Ze sprzedaży biletów - 66,8 mln zł (poprzednio: 61,2 mln zł)

Od FIFA i UEFA - 23,1 mln zł (UEFA: 17 mln zł; FIFA: 6,1 mln zł)

Z tytułu opłat transferowych - 4,9 mln zł (poprzednio: 2,8 mln zł)