Przykre wieści z USA. Zmarł były bramkarz reprezentacji Polski

W środę smutne wieści wprost z amerykańskiego Dallas przekazał oficjalny profil na portalu "X" Muzeum Legii Warszawa. 4 listopada w wieku 75 lat zmarł były bramkarz "Wojskowych" Krzysztof Sobieski. Urodzony w Wiskitkach zawodnik przez lata był związany z Legią Warszawa, w barwach, której wystąpił łącznie w 110 spotkaniach.

- Smutna wiadomość. Wczoraj, 4 listopada 2025 roku, w Dallas, zmarł Krzysztof Sobieski. Bramkarz Legii w latach 1976-1981, zdobywca Pucharu Polski 1980. Rozegrał 110 meczów w pierwszej drużynie. Dwukrotnie wystąpił w reprezentacji Polski - takim komunikatem byłego piłkarza Legii pożegnał profil Muzeum Legii Warszawa na portalu "X".

Od Wiskitek, przez Ursus do Legii Warszawa. Z "Wojskowymi" Sobieski zdobył Puchar Polski. Zadebiutował również w reprezentacji

Sobieski w wieku 13 lat rozpoczął grę w Pogoni Wiskitki, skąd trafił do Ursusa Warszawa. Swoją dobrą postawą przyczynił się do historycznego dla klubu awansu na zaplecze ówczesnej pierwszej ligi. W 1976 roku zgłosiła się po niego warszawska Legia. W pierwszym zespole "Wojskowych" zadebiutował 25 sierpnia w wygranej 1:0 potyczce z Wisłą Kraków.

To właśnie ze stołeczną Legią Sobieski osiągał swoje największe sukcesy piłkarskie. W sezonie 1979/80 mógł celebrować wraz z kolegami zdobycie Pucharu Polski. Dla Legii wówczas był to szósty triumf w tych rozgrywkach. W tej samej kampanii Legia z Sobieskim w składzie zajęła trzecie miejsce w tabeli ówczesnej pierwszej ligi. Jak przypomniała oficjalna strona Legii, Sobieski w barwach Legii grał m.in. z takimi legendami polskiego futbolu jak Kazimierz Deyna, Jan Pieszko czy Lesław Ćmikiewicz.

W trakcie swojej kariery piłkarskiej Sobieski zdołał przebić się do seniorskiej reprezentacji Polski. Za kadencji Jacka Gmocha bramkarz zanotował dwa występy w narodowych barwach. Debiut przypadł w czerwcu 1977 na towarzyską potyczkę z Peru. Kilka dni później Sobieski zagrał jeszcze raz, tym razem w sparingu z Brazylią.

Wyjazd do USA i wielka przygoda z futsalem. O Sobieskim mówili wszyscy

Bramkarz w 1981 roku zdecydował się wyjechać do USA, gdzie kontynuował grę w piłkę, w bardzo popularnej wówczas odmianie halowej. Grał dla takich klubów jak Pittsburgh Spirit, Cleveland Force i Dallas Sidekicks.

W USA Sobieski stał się jedną z gwiazd tamtejszego futsalu. W sezonie 1986/87 wygrał rozgrywki tamtejsze MISL, występował również w meczach gwiazd tej ligi. Z aktywną grą w piłkę rozstał się w wieku 41 lat.

W 1992 roku wrócił do Polski, gdzie zaproponowano mu poprowadzenie pierwszej w historii reprezentacji Polski w futsalu. W latach 2000-2005 natomiast znajdował się w sztabie szkoleniowym występującego w MLS Dallas Burn. Odpowiadał oczywiście za trenoewanie bramkarzy tamtego klubu.

Krzysztof Sobieski Mieczyslaw Szymkowski Newspix.pl

znicz Eryk Stawinski/REPORTER East News

znicz 123RF/PICSEL