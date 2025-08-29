Przeżyliśmy bardziej niepoważne rzeczy. Jak rozumieć decyzje Jana Urbana?

O tym, że Robert Lewandowski pozostanie kapitanem reprezentacji Polski, pisaliśmy w Interii już kilka dni temu. Nie trzeba było do tej insajderskiej wiedzy - wystarczyło spotkać się z selekcjonerem, przeczytać, co mówi między wierszami, i poświęcić dwie minuty na analizę. Lewandowski w oczach kibiców już dawno stracił status osoby nietykalnej, dlatego Urban doskonale zdawał sobie sprawę, że ryzykuje w ich oczach opinię człowieka, który godzi się być mniejszym od pragnień swojego piłkarza. Ale tak pomyśleć może tylko ktoś, kto nie zdecyduje się choć na krótką refleksję. Fundamentem decyzji selekcjonera nie jest żadna poddańczość względem przywracanego do kadry gwiazdora. Jest zwyczajna logika.

To trochę, jak z opowiadaną swego czasu anegdotą przez Czesława Michniewicza, który wspominał o rozmowie z taksówkarzem mającym do niego pretensje o ciągłe wystawianie Krychowiaka w środku pola. Gdy po tyradzie kierowcy selekcjoner miał zapytać "to kto w jego miejsce", zderzył się z milczeniem.

Lewandowski kapitanem, bo kto inny?

Bo kto kapitanem tej reprezentacji, jeśli nie Robert Lewandowski? Przy całej niedoskonałości napastnika Barcelony w tej kwestii, na pytanie z poprzedniego albo zapadnie głucha cisza, albo pojawią się nazwiska, które Urbanowi koncepcyjnie nie pasują do roli kapitana. - To człowiek, który w dużym stopniu odpowiada za drużynę. Bierze odpowiedzialność przed mediami, przed zarządem, przed drużyną. Jest liderem, dużą postacią - mówił nam selekcjoner. Jeśli traktować jego wypowiedź dosłownie, trudno tę rolę przypisać do kogokolwiek, kto był z kadrą w Helsinkach. Piotr Zieliński, namaszczony na kapitana przez Michała Probierza, na przedmeczowej konferencji unikał jakiejkolwiek odpowiedzi na pytania zadawane przez dziennikarzy. Wcześniej przyjął podobną taktykę, gdy po meczu z Portugalią był pytany o zrobienie sobie zdjęcia z Cristiano Ronaldo (co u niektórych budziło niesmak w zestawieniu z porażką 1:5). Jan Bednarek, będący kapitanem na boisku w starciu z Finlandią, nie poderwał kolegów do walki, gdy po okresie dominacji Polaków, rywale strzelili gola i sprawa zaczęła wymykać się z rąk. Później zabrakło go także w mixed zonie, gdzie na piłkarzy czekali wspomniani przez Urbana przedstawiciele mediów.

Z informacji Interii - o czym pisaliśmy już kilka tygodni temu - wynikało, że Robert Lewandowski wcale nie palił się do ponownego założenia opaski. Nigdy nie upatrywał problemów kadry w tym, kto ją wyprowadza na murawę. Można powiedzieć, że nowym-starym kapitanem nie został z własnego pragnienia, lecz po prostu z biedy.

Powołania Jana Urbana - jak je rozumieć?

Przywrócenie opaski Robertowi Lewandowskiemu - dodajmy, że przy tylu problemach trawiących naszą kadrę, mówimy o problemie (co najwyżej) numer osiem - ma też wymiar symboliczny, nawet jeśli Jan Urban wcale się tym nie kierował. To odcięcie się od kadencji poprzednika, bo przy pozostawieniu Piotra Zielińskiego w roli wskazanej przez Michała Probierza, oznaczałoby to ciągłość. Urban ma jednak zupełnie inną wizję. Do jego powołań można się przyczepić lub zwyczajnie mieć wątpliwości - pytać o sens przywracania Bartosza Kapustki będącego od jakiegoś czasu cieniem piłkarza, którego kojarzymy z tym nazwiskiem. Zastanawiać się, czy jeden mecz w Bundeslidze Arkadiusza Pyrki po całej wiośnie spędzonej w gliwickiej zamrażarce, to wystarczająco dużo, by wskoczył na "international level". Zastanawiać się, czemu przy takich problemach ze środkiem pola brakuje rosnącego piłkarsko Oskara Repki oraz czy transfer do Arabii Saudyjskiej przekreśla na tyle umiejętności Marcina Bułki, by z niego po prostu zrezygnować. Ale jednocześnie zauważyć, dlaczego reprezentacja Polski potrzebowała zmiany trenera. Nowe nazwiska tej drużyny nie zbawią, ale sprawią, że ze środka wyleci choć odrobinę dusznego powietrza.

Michał Probierz miał fatalną manierę trwania w swoich przekonaniach, mimo że te nie wytrzymywały konfrontacji z rzeczywistością. Stąd brak powołań dla Kamila Grabary, czy Tomasza Kędziory - jak pisaliśmy, oni nie zbawią tej drużyny, ale sygnał, że reprezentacyjny beton skruszał też był potrzebny.

Jednocześnie nawet te kwestionowane powołania lub ich brak w pewien sposób można tłumaczyć tym, jaką twarz reprezentacji chce nadać Jan Urban. O ile ta pod wodzą wspomnianego Michniewicza mogła nosić znamię Jacka Góralskiego, bo selekcjoner nawet przy powołaniach na mundial forował piłkarzy lubiących "podostrzyć" kosztem tych bardziej technicznych (zabrakło wtedy miejsca dla Mateusza Klicha), o tyle Urban przekręca wajchę w drugą stronę. Udowadnia, że nie przez przypadek prowadzony przez niego Górnik Zabrze był w pewnym momencie najniższym zespołem Ekstraklasy. Być może stąd brak wielkiego chłopa, jakim jest Repka, a obecność Kapustki. Być może pozycję numer sześć chce zabezpieczyć Jakubem Piotrowskim, znając jego uniwersalność także w grze do przodu. To raczej nie chodzi o niskie ocenienie umiejętności niepowołanych, lecz o konkretną koncepcję. Do której każdy selekcjoner ma prawo, stawiając jednocześnie na szali swoją posadę.

Wraca Kamil Grosicki

O tym powrocie Jan Urban mówił od pierwszych minut swojej kadencji i zdanie przypominał przy wielu okazjach - dlatego zaskoczeni mogą być tylko ci, którzy z życia wokół reprezentacji wyłączyli się na ostatnie dwa miesiące.

Żeby zdać sobie sprawę, co właściwie się stało w przypadku Kamila Grosickiego, trzeba wiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze kapitan Pogoni Szczecin lubi działać pod wpływem impulsu. Po drugie Michał Probierz, którego dni w kadrze skończyły się w zupełnie niespodziewanym momencie, bo wydawało się, że przy Cezarym Kuleszy przetrwa wszystko, zwyczajnie Grosickiego w kadrze nie potrzebował. "W tej reprezentacji nie ma miejsca dla ludzi o mojej charakterystyce" - słusznie mógł pomyśleć Grosicki, skrzydłowy, po tym, jak Probierz setki razy powtórzył, że Polska nie ma już skrzydłowych. Grosicki nie był materiałem na wahadłowego, nie był materiałem na napastnika. W skrócie - nie był materiałem na piłkarza w wizji selekcjonera. Wrodzona impulsywność pchnęła go w ucięcie sprawy na własnych - jak mu się zapewne wydawało - warunkach.

Problem w tym, że z żadną z dwóch wymienionych spraw (impulsywnością Grosickiego i wizją Probierza), Jan Urban nie miał nic wspólnego. Stąd nie do końca poważnie wyglądający powrót, który jednak ma podstawy w logice. Bo dlaczego piłkarz, którego chce trener, przy jednoczesnej własnej woli, miałby nie dostać powołania. Ta wola gry w kadrze u Grosickiego nawet się nie zmieniła. Ona zawsze była. Zmienił się selekcjoner.

A że wszystko wygląda niepoważnie? I tak dużo poważniej niż powołania na polu golfowym robione na złość mediom, czy odbieranie żywej legendzie kapitańskiej opaski przez telefon. Przeżyliśmy tamto, przeżyjemy i powrót Grosika.

Powołania dla tych, co grają

Janowi Urbanowi udało się na pewno jedno, co wcale nie było oczywiste. Z bardzo nielicznymi wyjątkami powołania otrzymali piłkarze, którzy grają w klubach regularnie lub lada dzień zaczną. Z 25 zawodników, którzy przyjadą na zgrupowanie, tylko Piotr Zieliński ma nie do końca jasną sytuację klubową, choć w jego przypadku i tak decyduje indywidualna jakość.

Jan Urban w rozmowie z nami twierdził niedawno, że właśnie tutaj - na grze piłkarzami występującymi w klubach - jest najwięcej do zyskania. To się ziści. Pytanie, czy wystarczy, by powalczyć z Holandią i pokonać Finlandię.

Jan Urban Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jan Urban i Robert Lewandowski Marcin Golba AFP

Jan Urban Lukasz Gdak East News