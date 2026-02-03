Partner merytoryczny: Eleven Sports

Protest Polski, a teraz zwrot akcji. Rosja bliska triumfu. Padła data

Tomasz Brożek

Zbrojny najazd wojsk Władimira Putina na Ukrainę w 2022 roku, a następnie protest - między innymi - reprezentacji Polski doprowadził do zawieszenia Rosji w rozgrywkach organizowanych pod egidą FIFA oraz UEFA. Przedstawiciele "Sbornej" od tamtej pory nieustannie wściekają się na taki stan rzeczy, a teraz są bliscy triumfu. Prezydent FIFA Gianni Infantino zapowiada bowiem otwarcie zwrot akcji. A rosyjskie media podchwyciły temat, podając możliwą datę powrotu ich reprezentacji na międzynarodową arenę.

Po lewej stronie widać grupę powiewających biało-czerwonych flag, po prawej dwaj mężczyźni ubrani elegancko, jeden z nich klaszcze, w tle rozmyte kolory sugerujące obecność na oficjalnym wydarzeniu sportowym.
Na zdjęciu kibice reprezentacji Polski, a także prezydent Rosji Władimir Putin oraz szef FIFA - Gianni Infantino

Czy banicja Rosji w świecie futbolu dobiega końca? Niewykluczone, że w tym względzie czeka nas zwrot akcji. Bo zawieszenie "Sbornej" i tamtejszych klubów - do którego przyczyniła się swoim protestem reprezentacja Polski oraz nasza federacja - może niebawem zostać zniesione. A skoro zapowiedział to sam Gianni Infantino, sprawa wydaje się poważna.

Głośnym echem niosą się obecnie ostatnie słowa szefa FIFA, który w podcaście "The World" został zapytany o to, czy nie należałoby przywrócić Rosjan do międzynarodowych rozgrywek. A jego odpowiedź była jednoznaczna.

Musimy to zrobić. Zdecydowanie. Dotychczasowa izolacja nie przyniosła żadnych rezultatów. Wywołała jedynie jeszcze więcej frustracji i nienawiści
przekazał Gianni Infantino

I jak podkreślił, cały proces powinien rozpocząć się od drużyn młodzieżowych. - Pomocne byłoby umożliwienie dziewczętom i chłopcom z Rosji udziału w meczach piłki nożnej w innych częściach Europy - przekazał Szwajcar.

    Tyle zwierzchnik FIFA. Ale sprawę podchwyciły już rzecz jasna rosyjskie media, które - jak podają - dotarły do źródeł związanych z międzynarodową federacją i zdradzają szczegóły odwilży, do której ma dojść już niebawem.

    Rosjanie czekają na koniec zawieszenia. Media podają datę możliwego triumfu

    Temat podjął i zgłębił portal Sport24.ru, który poinformował, że sprawa możliwego powrotu Rosjan będzie rozpatrywana podczas kwietniowego kongresu FIFA. A ten odbędzie się w ostatnim dniu miesiąca w Vancouver.

    - Dyskusja skoncentruje się na ewentualnym włączeniu do międzynarodowych rozgrywek kadry Rosji, a także reprezentacji juniorskich, młodzieżowych i kobiecych. Według źródeł, rozważany będzie między innymi powrót reprezentacji z flagą narodową i hymnem - przekazali rosyjscy dziennikarze.

    Według źródeł „prawdopodobieństwo pozytywnej decyzji oceniane jest jako wysokie, a sam zwrot mógłby nastąpić już w kwietniu tego roku”
    czytamy dalej

    Sport24.ru informuje także, że Gianni Infantino działał w tej sprawie już podczas tegorocznego Pucharu Narodów Afryki, w trakcie prywatnych rozmów. A najważniejszą rozterką dla FIFA jest obecnie kwestia bezpieczeństwa podczas meczów rozgrywanych na terenie Rosji.

    Możliwym rozwiązaniem miałaby być organizacja spotkań na neutralnym gruncie lub tylko w wybranych rosyjskich miastach, które są oddalone od linii frontu i zagwarantują brak jakiegokolwiek zagrożenia dla przyjezdnych ekip.

    Grupa polskich piłkarzy w biało-czerwonych strojach świętuje zdobycie bramki podczas meczu piłkarskiego, wokół nich tłum kibiców z polskimi flagami.
    Reprezentacja PolskiBeata ZawadzkaEast News
    Grupa piłkarzy w czerwonych koszulkach świętuje wspólnie zdobycie gola na murawie stadionu, w tle widoczni są inni gracze oraz fragment trybun.
    Reprezentacja RosjiOlga MaltsevaAFP
    Rosjanie walczą o powrót. Nagle pojawił się komunikat. To rozwiało wątpliwości
    Rosjanie walczą o powrót do świata futboluMAXIM SHIPENKOV AFP
    Decydujący gol dla Udinese przeciwko AS Roma. WIDEO (Eleven Sports)

