Problemy Ukraińców. Największe zmartwienie. Polak wskazany palcem

Dynamo Kijów przygotowuje się do rewanżowego starcia drugiej rundy eliminacji do Ligi Europy, w której jego rywalem jest PAOK Saloniki. Po pierwszej odsłonie rywalizacji Ukraińcy są w tarapatach, bo przegrali 2:3. W najbliższy czwartek grecki zespół będzie bronił więc skromnej zaliczki na własnym terenie.

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Tomasz Kędziora w centrum uwagi przed meczem Dynama Kijów

Na Ukrainie trwa obecnie dyskusja dotycząca tego, co należy zmienić w stołecznej ekipie, by doszło do zwrotu akcji i możliwy był awans do kolejnej fazy zmagań. Głos w tej sprawie zabrał w rozmowie z portalem Sport.ua były zawodnik, a obecnie trener - Ołeh Fedorczuk.

- Po pierwsze, należy po skrupulatnej analizie ustalić taktykę na rewanż. Po drugie, warto postarać się zaskoczyć przeciwnika jakimś własnym pomysłem podczas rozgrywania stałych fragmentów gry. Po trzecie, kwestia motywacji: warto postarać się dotrzeć do podopiecznych, aby byli gotowi dać z siebie wszystko. Moim zdaniem właśnie w tych obszarach można szybko wprowadzić poprawki - stwierdził 65-latek.

Doszukał się także najbardziej palącego problemu w drużynie Dynama, proponując przy tym jego odpowiednie rozwiązanie. I tu wskazał palcem na reprezentanta Polski - Tomasz Kędziorę.

- Najbardziej martwi mnie środek obrony. Trzeba coś z tym zrobić. Jedną z opcji jest wypróbowanie na tej pozycji Tomasza Kędziory, i powierzenie prawej strony defensywy Ołeksijowi Syczowi. Jednak decyzja należy do trenera Igora Kostiuka - powiedział Ołeh Fedorczuk.

Dla Tomasza Kędziory gra na środku obrony nie byłaby de facto niczym nowym .Starcia z PAOK-iem są natomiast dla niego doprawdy wyjątkowe. Mówimy wszak o jego byłej ekipie, z której powrócił do stolicy Ukrainy latem tego roku.

Tomasz Kędziora Tomasz Jastrzębowski/Reporter East News

Tomasz Kędziora w starciu z Robertem Lewandowskim w trakcie treningu reprezentacji Polski AFP





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