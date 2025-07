Starszy z Portugalczyków w roli selekcjonera spisał się być może nawet najgorzej w historii naszej kadry. To doprowadziło do jego odejścia jeszcze w tym samym roku, w którym został zatrudniony. Po Santosie Kulesza postawił na swojego dobrego znajomego, a więc Michała Probierza, który jego zdaniem zapracował na to wyróżnienie tym, co robił w kadrze młodzieżowej. Ten wybór również niestety nie okazał się trafiony, choć po kilku miesiącach można było mieć na to nadzieję.