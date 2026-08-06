Problemy Jana Urbana, do akcji wkroczył Boniek. Dosadnie ws. selekcjonera

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

W ostatnich dniach polscy kibice piłki nożnej żyli aferą, związaną z selekcjonerem "Biało-czerwonej" reprezentacji - Janem Urbanem. W mediach pojawiły się bowiem doniesienia, jakoby "sternik" Polaków miał znaleźć się na przysłowiowym gorącym krześle. Plotki te zostały bardzo szybko zdementowane przez prezesa PZPN-u Cezarego Kuleszę. Jego poprzednik - Zbigniew Boniek - zasugerował jednak, że w tych pogłoskach może tkwić pewne ziarno prawdy.

Jan Urban oraz Zbigniew Boniek
Jan Urban i Zbigniew BoniekGrzegorz Wajda/REPORTER / Piotr MatusewiczEast News/AFP

W ostatnim czasie piłkarska reprezentacja Polski dostarczała swoim sympatykom relatywnie niewiele emocji. Wszystko przez brak występów na tegorocznym mundialu, którym żyła cała piłkarska społeczność.

Wokół "Biało-czerwonych" głośno zrobiło się jednak chwilę po zakończeniu piłkarskiej imprezy czterolecia. Wszystko za sprawą medialnych doniesień, wedle których zagrożona stała się posada selekcjonera reprezentacji Polski - Jana Urbana. Polski Związek Piłki Nożnej miał wyrażać niezadowolenie, spowodowane brakiem awansu na mundial oraz nikłym zaangażowaniem selekcjonera w obserwację drużyn, z którymi "Orły" zmierzą się podczas nadchodzących zmagań Ligi Narodów (Dywizja B).

Zobacz również:

Wisła Kraków - Wieczysta Kraków
Ekstraklasa

Ekstraklasa wydała komunikat ws. meczu Wisły Kraków z Wieczystą. Wszystko już potwierdzone

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

Pojawiły się nawet twierdzenia o możliwości pożegnania z Urbanem w przypadku kiepskich wyników podczas nadchodzących zgrupowań. Doniesienia te zostały jednak bardzo szybko zdementowane przez prezesa PZPN-u Cezarego Kuleszę.

Boniek szczerze ws. przyszłości Urbana. "To jest coś dziwnego?"

Wydawać by się mogło, że selekcjoner reprezentacji Polski może więc spać spokojnie. Nieco inaczej sprawę postrzega jednak były prezes PZPN-u oraz jedna z niekwestionowanych ikon reprezentacji Polski - Zbigniew Boniek. Swoją bezkompromisową opinię wyraził on podczas rozmowy z Romanem Kołtoniem, przeprowadzonej na youtubowym kanale "Prawda Futbolu".

- To jest coś dziwnego (doniesienia o możliwym zwolnieniu Urbana przy kiepskich wynikach kadry red.)? Myślisz, że Mancini, który trzy dni temu został selekcjonerem reprezentacji Włoch, jesienią, grając w Lidze Narodów, nie gra o posadę? Jeżeli w grupie Włochy, Belgia, Turcja, Francja zajmie ostatnie miejsce i spadnie, to według mnie w grudniu może go nie być. To jest normalne - powiedział Boniek.

Słowa te mają również pokrycie we wspomnianym wcześniej oświadczeniu Kuleszy. Prezes PZPN-u potwierdził bowiem, że najważniejszą składową oceny pracy selekcjonera są wyniki jego podopiecznych. Ta dość wyraźna furtka słowna umożliwia więc wznowienie dyskusji na temat potencjalnej przyszłości Urbana w przypadku wyraźnego obniżenia lotów naszych "Orłów".

Zobacz również:

Jagiellonia Białystok w III rundzie eliminacji Ligi Europy zmierzy się z Glasgow Rangers
Liga Europy

Jagiellonia Białystok - Glasgow Rangers w el. Ligi Europy. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA]

Aleksy Kiełbasa
Aleksy Kiełbasa
Mężczyzna w średnim wieku w okularach, ubrany w ciemny garnitur z rozpiętą koszulą, stoi na tle czerwonej powierzchni z elementami czerni, spoglądając przed siebie z poważnym wyrazem twarzy.
Jan UrbanGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
starszy mężczyzna w płaszczu i niebieskim szaliku stoi na trybunach, trzymając okulary w dłoni, za szklaną barierką
Zbigniew BoniekAndrzej IwanczukEast News
Mężczyzna w eleganckim garniturze przemawia przy mównicy na tle czerwonej ściany z dużym napisem PZPN.
Cezary Kulesza, prezes PZPNWojciech OlkusnikEast News


Paulina Czarnota-Bojarska o najnowszych informacjach w polskim futbolu. WIDEOPaulina Czarnota BojarskaINTERIA.PL

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja