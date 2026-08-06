W ostatnim czasie piłkarska reprezentacja Polski dostarczała swoim sympatykom relatywnie niewiele emocji. Wszystko przez brak występów na tegorocznym mundialu, którym żyła cała piłkarska społeczność.

Wokół "Biało-czerwonych" głośno zrobiło się jednak chwilę po zakończeniu piłkarskiej imprezy czterolecia. Wszystko za sprawą medialnych doniesień, wedle których zagrożona stała się posada selekcjonera reprezentacji Polski - Jana Urbana. Polski Związek Piłki Nożnej miał wyrażać niezadowolenie, spowodowane brakiem awansu na mundial oraz nikłym zaangażowaniem selekcjonera w obserwację drużyn, z którymi "Orły" zmierzą się podczas nadchodzących zmagań Ligi Narodów (Dywizja B).

Pojawiły się nawet twierdzenia o możliwości pożegnania z Urbanem w przypadku kiepskich wyników podczas nadchodzących zgrupowań. Doniesienia te zostały jednak bardzo szybko zdementowane przez prezesa PZPN-u Cezarego Kuleszę.

Boniek szczerze ws. przyszłości Urbana. "To jest coś dziwnego?"

Wydawać by się mogło, że selekcjoner reprezentacji Polski może więc spać spokojnie. Nieco inaczej sprawę postrzega jednak były prezes PZPN-u oraz jedna z niekwestionowanych ikon reprezentacji Polski - Zbigniew Boniek. Swoją bezkompromisową opinię wyraził on podczas rozmowy z Romanem Kołtoniem, przeprowadzonej na youtubowym kanale "Prawda Futbolu".

- To jest coś dziwnego (doniesienia o możliwym zwolnieniu Urbana przy kiepskich wynikach kadry red.)? Myślisz, że Mancini, który trzy dni temu został selekcjonerem reprezentacji Włoch, jesienią, grając w Lidze Narodów, nie gra o posadę? Jeżeli w grupie Włochy, Belgia, Turcja, Francja zajmie ostatnie miejsce i spadnie, to według mnie w grudniu może go nie być. To jest normalne - powiedział Boniek.

Słowa te mają również pokrycie we wspomnianym wcześniej oświadczeniu Kuleszy. Prezes PZPN-u potwierdził bowiem, że najważniejszą składową oceny pracy selekcjonera są wyniki jego podopiecznych. Ta dość wyraźna furtka słowna umożliwia więc wznowienie dyskusji na temat potencjalnej przyszłości Urbana w przypadku wyraźnego obniżenia lotów naszych "Orłów".

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Zbigniew Boniek Andrzej Iwanczuk East News

Cezary Kulesza, prezes PZPN Wojciech Olkusnik East News



