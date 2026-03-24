Problemy dwóch czołowych kadrowiczów. Nie trenowali przed Albanią

We wtorek Jan Urban pierwszy raz na marcowym zgrupowaniu miał do dyspozycji komplet powołanych piłkarzy. W poniedziałek brakowało trójki z FC Porto - Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora i Oskara Pietuszewskiego - którzy byli w podróży po rozgrywanym w niedzielę meczu przeciwko Bradze. Selekcjoner nie mógł jednak skorzystać z wszystkich zawodników, bo dwóch trenowało indywidualnie.

Mowa o Piotrze Zielińskim i Jakubie Moderze, którzy od początku sesji rozciągali się z boku boiska. Z tego, co słyszymy, to efekt ostatnich meczów ligowych, po których czują lekki dyskomfort, ale podobno nie ma powodów do zmartwień o to, czy będą dostępni na mecz z Albanią.

Wtorkowy trening był też pierwszym w reprezentacyjnej karierze Oskara Pietuszewskiego. Wiele wskazuje na to, że dla 17-letniego piłkarza FC Porto, mecz z Albanią będzie okazją na debiut. Da się usłyszeć, że Jan Urban poważnie rozważa go do miejsca w podstawowej jedenastce, w której zająłby miejsce obok Jakuba Kamińskiego - za plecami Roberta Lewandowskiego. Jeśli ostatecznie na murawę wybiegnie Sebastian Szymański, Pietuszewski prawdopodobnie dostanie swoją szansę z ławki.

Podczas krótkiego fragmentu treningu, który był otwarty dla dziennikarzy, w oczy rzucała się otwartość Pietuszewskiego, który nie szukał "opiekunów" w postaci obytych z kadrą Bednarka i Kiwiora. Jeśli faktycznie zagra przeciwko Albanii, będzie czwartym najmłodszym debiutantem w reprezentacji Polski w historii. W dniu meczu będzie miał 17 lat, 10 miesięcy i 6 dni. W chwili swojego pierwszego meczu w kadrze młodsi byli tylko Włodzimierz Lubański, Kacper Kozłowski i Marek Saganowski. Mniej liczył sobie także Mariusz Stępiński, ale grający obecnie w Koronie Kielce napastnik wystąpił w spotkaniu z Rumunią, które zostało uznane za nieoficjalne.

Mecz z Albanią w czwartek o godz. 20:45.

Do triumfu w fazie barażowej poprowadzić nas mają liderzy kadry - Robert Lewandowski i Piotr Zieliński

Jakub Moder

Oskar Pietuszewski

