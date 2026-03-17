Już tylko jedna kolejka ligowa dzieli nas od pierwszej w tym roku przerwy na mecze reprezentacji. Dla polskich kibiców będzie to kluczowy czas, podczas których rozstrzygną się losy awansu "biało-czerwonych" na Mistrzostwa świata 2026, które odbędą się w USA, Meksyku oraz Kanadzie.

Drużyna prowadzona przez Jana Urbana już 26 marca na PGE Narodowym w Warszawie zagra z Albanią w ramach półfinału baraży o awans do MŚ 2026. W przypadku pokonania tej drużyny w finale na Polaków czekać będą Ukraińcy lub Szwedzi. Bez względu na wynik tego spotkania, Polaków czeka mecz na wyjeździe.

Do rywalizacji wraca również kadra Jerzego Brzęczka. Nasza młodzieżówka w ubiegłym roku zrobiła prawdziwą furorę, wygrywając wszystkie sześć spotkań eliminacyjnych, tracąc w nich zaledwie jednego gola. "Biało-czerwoni" są tym samym bliscy awansu na mistrzostwa Europy do lat 21, które w 2027 roku odbędą się w Albanii oraz Serbii.

Kontuzja kapitana osłabia kadrę Jerzego Brzęczka. Pech tuż przed meczami eliminacyjnymi

Eliminacje do młodzieżowego Euro powoli zbliżają się do końca. Polakom pozostały już tylko cztery spotkania do zakończenia. W marcu drużynę Brzęczka czeka łatwiejsza część w postaci spotkań z Armenią oraz Czarnogórą. Na przełomie września i października "biało-czerwoni" zmierzą się natomiast ze Szwedami oraz Włochami.

Na niedługo przed ogłoszeniem powołań Jerzy Brzęczek ma jednak ogromny problem. W poniedziałek oficjalnie poinformowano o urazie Tomasza Pieńki. Pomocnik Rakowa Częstochowa podczas meczu Ligi Konferencji z Fiorentiną doznał kontuzji mięśni podudzia, która wyklucza go z gry na najbliższe cztery tygodnie.

Są to fatalne wieści dla całej młodzieżowej kadry, w której Pieńko od początku eliminacji pełni funkcję kapitana. Brzęczek będzie musiał szybko znaleźć zastępstwo za swojego kluczowego zawodnika. Zdaniem Roberta Błońskiego z TVP Sport w miejsce pomocnika Rakowa ma zostać powołany Daniel Mikołajewski, występujący aktualnie w młodzieżowym zespole włoskiej Parmy.

Mecz Polski z Armenią zostanie rozegrany 27 marca o godz. 18:00 na stadionie w Radomiu. Już cztery dni później "biało-czerwoni" udadzą się na wyjazdowe spotkanie z Czarnogórą. Start tego meczu ustalono na godz. 14:00.

