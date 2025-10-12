Problem podczas meczu Polaków. Jest oświadczenie TVP. "Obca ingerencja"

Nerwowo wokół dzisiejszego spotkania jest już od dobrych kilkunastu godzin. Na Litwę zjechały się tłumy polskich kibiców, których obawiali się organizatorzy. Głośno i to dosłownie zrobiło się podczas przemarszu sympatyków gości na stadion. W ruch poszły między innymi petardy. Potem natomiast doszło do incydentu na trybunach, gdzie ochrona interweniowała tuż pod sektorem przeznaczonym dla przyjezdnych. "Niesforny fan został obezwładniony przy wulgarnym okrzyku wymierzonym w policję, a następnie wyprowadzony. - Został kibica, hej k**** został kibica - niosło się wówczas z trybun" - relacjonował Tomasz Brożek z Interia Sport.

Okazuje się, że problemy występują także w naszym kraju. Część telewidzów może mieć dziś pewne zakłócenia w przekazie telewizyjnym. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem niepokojący komunikat pojawił się na profilu TVP Info w serwisie X. "Operator satelitarny Eutelsat informuje o obcej ingerencji w łącza satelitarne, za pośrednictwem których ma być transmitowany mecz Litwa - Polska. W związku z tym mogą wystąpić zakłócenia lub przerwy w transmisji. Trwają działania mające na celu zabezpieczenie transmisji" - napisano.

Możliwe problemy z transmisją z Kowna. Ale piłkarze nie zawodzą, prowadzenie już po kwadransie

Póki co w mediach społecznościowych nie widzimy licznych skarg. Oznacza to, iż transmisja przebiega bez zarzutu. Niewykluczone są jednak nieprzyjemne dla kibiców zwroty akcji. Na razie powody do radości dają im piłkarze. "Biało-Czerwoni" objęli prowadzenie po kwadransie gry. Tomasa Svedkauskasa pokonał Sebastian Szymański i to bezpośrednio z rzutu rożnego. Wynik nie zmienił się już do końca pierwszej połowy. Lepszego początku niedzielnego widowiska nie można więc było sobie wyobrazić. Tekstowa relacja na żywo ze spotkania od godziny 20:45 trwa w Interia Sport. Link TUTAJ.

Rozwiń

Szkocja - Białoruś. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Robert Lewandowski Foto Olimpik AFP

Jan Urban znalazł wspólny język z Robertem Lewandowskim Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Jan Urban podczas meczu reprezentacji Polski Grzegorz Wajda/REPORTER East News