Probierz w końcu przerwał milczenie. Wyznał prawdę o kadrze, poważna deklaracja trenera

Przygoda Michała Probierza z reprezentacją Polski tylko na początku była udana. Po zwolnieniu Fernando Santosa szkoleniowcowi udało się wprowadzić biało-czerwonych do mistrzostw Europy. Polacy udział w turnieju zakończyli na fazie grupowej, ale mimo wszystko nie brakowało pozytywnych głosów pod adresem kadry. Wszystko zaczęło się psuć podczas eliminacji do mistrzostw świata. Finalnie Probierz pożegnał się z drużyną narodową.

Obecnie zostanie zapamiętany przede wszystkim z afery wokół Roberta Lewandowskiego, któremu trener odebrał opaskę kapitana kadry, a w następstwie piłkarz zawiesił karierę w reprezentacji. Czarę goryczy przelała porażka z Finlandią na wyjeździe. Od 12 czerwca Probierz nie jest selekcjonerem biało-czerwonych i pozostaje na trenerskim bezrobociu.

Probierz przerwał milczenie ws. swojej przyszłości. Potwierdził krążące plotki

Być może niebawem szkoleniowiec wróci na ławkę trenerską i to ponownie w roli selekcjonera. Kilka dni temu zrobiło się głośno o zainteresowaniu jego osobą ze strony federacji Kazachstanu. Pierwsze takie doniesienia podał portal aladop.kz, a niedługo potem potwierdził je Mateusz Borek. Teraz milczenie przerwał sam zainteresowany. Probierz porozmawiał z portalem vesti.kz i potwierdził, że jest jednym z kandydatów do objęcia stanowiska selekcjonera reprezentacji Kazachstanu.

"Co z negocjacjami? Na tę chwilę mogę powiedzieć jedynie tyle, że jestem jednym z kandydatów. Oglądałem mecze reprezentacji Kazachstanu i obejrzę również spotkania z Liechtensteinem i Macedonią Północną. Wiem, że mają kilku bardzo dobrych, wysokiej klasy piłkarzy" - powiedział Probierz. Szkoleniowiec zadeklarował również, że woli na ten moment wiele nie mówić i ewentualnie udowodnić pewne rzeczy ciężką pracą.

"Znam specyfikę pracy z reprezentacją, pracowałem także w wielu klubach. Moim zdaniem reprezentacja Kazachstanu ma potencjał i może zbudować silną drużynę. Na razie nie chciałbym jednak zbyt dużo mówić. Wolę udowodnić to poprzez działania i ciężką pracę" - stwierdził były selekcjoner reprezentacji Polski.

Michał Probierz - były selekcjoner reprezentacji Polski Michal Dubiel/REPORTER East News

Michał Probierz, były selekcjoner reprezentacji Polski AFP