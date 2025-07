Probierz przerwał wieloletnią serię. Przed Urbanem szaleńczo trudne zadanie

Pierwszym selekcjonerem, który debiutował w XXI wieku, był Zbigniew Boniek. Zastąpił on na stanowisku Jerzego Engela, który został zwolniony po mundialu w Korei i Japonii. Przygoda Bońka z kadrą nie trwała jednak zbyt długo. Rozpoczął on od remisu z Belgią (1:1), co jeszcze można było uznać za przyzwoity wynik, ale późniejsza porażka z Łotwą przekreśliła szanse Polaków na awans na Euro 2004. Następnym selekcjonerem został Paweł Janas, który wypełnił swój plan i awansował na mundial w Niemczech. On w debiucie zremisował bezbramkowo z Chorwatami.